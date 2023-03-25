Voleybol: Misli.com Sultanlar Ligi

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Salon: TVF Cengiz Göllü

Hakemler: Sadettin Deneri, Öznur Tosun

Nilüfer Belediyespor: Atkinson, Radosova, Deniz Uyanık, Sıla Çalışkan, İlayda Uçak, Milanova (Eylül Akarçeşme, Ecenur Aksoy, Arzum Tezcan, Humay Fırıncıoğlu, Nuneviller)

Galatasaray HDI Sigorta: Anthi, İlkin Aydın, Popovic, Ayçin Akyol, Gamze Kılıç, Eggleston (Bihter Dumanoğlu, Sude Hacımustafaoğlu, Fulden Ural)

Setler: 22-25, 23,25, 18-25

Süre: 85 dakika (27, 30, 28)





BURSA (AA) - Voleybol Misli.com Sultan Ligi'nin 21. haftasında Galatasaray HDI Sigorta, deplasmanda Nilüfer Belediyespor'u 3-0 mağlup etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.