Voleybol: Misli.com Sultanlar Ligi

Salon: TVF Cengiz Göllü
Hakemler: Sadettin Deneri, Öznur Tosun
Nilüfer Belediyespor: Atkinson, Radosova, Deniz Uyanık, Sıla Çalışkan, İlayda Uçak, Milanova (Eylül Akarçeşme, Ecenur Aksoy, Arzum Tezcan, Humay Fırıncıoğlu, Nuneviller)
Galatasaray HDI Sigorta: Anthi, İlkin Aydın, Popovic, Ayçin Akyol, Gamze Kılıç, Eggleston (Bihter Dumanoğlu, Sude Hacımustafaoğlu, Fulden Ural)
Setler: 22-25, 23,25, 18-25
Süre: 85 dakika (27, 30, 28)
BURSA (AA) - Voleybol Misli.com Sultan Ligi'nin 21. haftasında Galatasaray HDI Sigorta, deplasmanda Nilüfer Belediyespor'u 3-0 mağlup etti.