Salon: Cengiz Göllü
Hakemler: Ahmet Oğuzhan Ünal, Melike Erol Özkan
Bursa Büyükşehir Belediyespor: Voukeng, Radke, Emre Berat Fırat, Emre Batur, Berk Dilmenler, Bahov (Bursak Çevik, Fatih Yörümez, Fatih Cihan, Gökhan Gökgöz)
Tokat Belediye Plevne: Egecan Avcıl, Mustafa Cervatoğlu, Eren Kanlı, Atakan Topal, Mehmet Fırat Kantarcıoğlu, Hasan Balcıoğlu (Yusuf Muhammed Furkan Açıkgöz, Durmuş Muhammed Faik Aydın, Onur Kaya)
Setler: 25-18, 25-19, 25-22
Süre: 71 dakika (20, 23, 28)
BURSA (AA) - Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 23. haftasında Bursa Büyükşehir Belediyespor sahasında Tokat Belediye Plevne’yi 3-0 mağlup etti.