En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Salon: Cengiz Göllü

Hakemler: Ahmet Oğuzhan Ünal, Melike Erol Özkan

Bursa Büyükşehir Belediyespor: Voukeng, Radke, Emre Berat Fırat, Emre Batur, Berk Dilmenler, Bahov (Bursak Çevik, Fatih Yörümez, Fatih Cihan, Gökhan Gökgöz)

Tokat Belediye Plevne: Egecan Avcıl, Mustafa Cervatoğlu, Eren Kanlı, Atakan Topal, Mehmet Fırat Kantarcıoğlu, Hasan Balcıoğlu (Yusuf Muhammed Furkan Açıkgöz, Durmuş Muhammed Faik Aydın, Onur Kaya)

Setler: 25-18, 25-19, 25-22

Süre: 71 dakika (20, 23, 28)





BURSA (AA) - Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 23. haftasında Bursa Büyükşehir Belediyespor sahasında Tokat Belediye Plevne’yi 3-0 mağlup etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.