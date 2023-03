A Milli Futbol Takımı, Hırvatistan maçı hazırlıklarına Bursa'da başladı

BURSA (AA) - A Milli Futbol Takımı, 2024 Avrupa Şampiyonası (EURO 2024) Elemeleri D Grubu'nda Hırvatistan ile 28 Mart Salı günü Bursa'da yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Ermenistan maçında forma giyen oyuncular, otelde yenilenme çalışması yaptı.

Diğer futbolcular teknik direktör Stefan Kuntz yönetiminde Bursaspor Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri’ndeki antrenmanda ısınmanın ardından, dar alanda pas ve 5'e 2 top kapma çalışması gerçekleştirdi.

Oyuncular daha sonra çift kale maçla antrenmanı tamamladı.





- İsmail Yüksek: "Bursa halkının desteğiyle buradan galibiyetle ayrılmak istiyoruz"





Milli futbolcu İsmail Yüksek, antrenman öncesi saha kenarında gazetecilere yaptığı açıklamada, geçen sene profesyonel olarak 1 dönem olmak üzere 6-7 sene amatör olarak Bursa'da top oynadığını hatırlattı.

Milli takım armasıyla Bursa'da bulunduğu için çok mutlu olduğunu belirten İsmail, "Umarım Bursa'nın getirdiği şansla, önümüzdeki Hırvatistan maçını da geride bırakacağız. Turnuvaya Ermenistan galibiyetiyle başlamış olmamız çok önemli. Ermenistan, bizim ölçümüzde bir takım değil ama turnuvaya galibiyetle başlamak değerlidir. O maçla ilgili analizleri, takım ve bireysel olarak hocalarımızla yaptık. O maçı unutup Hırvatistan maçına odaklandık. Hırvatistan da bireysel ve takım olarak değerli işlere imza attı ama biz de kendimize güveniyoruz. Bursa halkının desteğiyle buradan galibiyetle ayrılmak istiyoruz." diye konuştu.

Hırvatistan maçında forma giymeyi istediğini ancak buna teknik direktör Kuntz'un karar vereceğini dile getiren İsmail, "Birçok maça çıktım o atmosferde, herkes Bursa'nın nasıl olduğunu çok iyi biliyor." dedi.





- "Hırvatistan'ı da yeneceğimizi düşünüyorum"





Kaleci Altay Bayındır da memleketi Bursa'da milli takımla maça çıkacağı için heyecanlı olduğunu vurguladı.

Maçın güzel geçmesini dileyen Altay, şöyle konuştu:

"Bursa halkının desteğiyle, maçı galibiyetle kapatmak istiyoruz. Her maç çok önemlidir. Kazanmak her zaman güzeldir. Bu seviyedeki maçlar her zaman zor geçer. Kiminle oynadığının bir önemi yoktur. Biz de bunun bilinciyle sahada elimizden geleni yapacağız. İlk maçta aldığımız sonucu bu maça da yansıtarak Hırvatistan'ı da yeneceğimizi düşünüyorum. Seyircilerimiz de tribünleri dolduracaktır. Güzel bir sonuçla stattan ayrılırız."

Altay Bayındır, bir gazetecinin Fenerbahçe ile yaptığı sözleşmeyi sorması üzerine, "4 yıllık bir sözleşme yaptık. Hep birlikte ne olup biteceğini göreceğiz." ifadelerini kullandı.





Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.