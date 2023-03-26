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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Eskrim Kılıç Açık Turnuvası, Bursa'da sona erdi

AA

Eskrim Kılıç Açık Turnuvası, Bursa'da sona erdi

BURSA (AA) - Türkiye Eskrim Federasyonunun düzenlediği Eskrim Kılıç Açık Turnuvası, Bursa'da tamamlandı.

Bursa'da Gemlik Spor Salonu'nda, Karabük'te ise Yeni Mahalle Spor Salonu'nda eş zamanlı düzenlenen turnuvaya, 10 yaş altı, 12 yaş altı ve 14 yaş altı kategorisinde 18 ilden sporcu katılım gösterdi.

Dereceye giren sporculara madalyaları takdim edildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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