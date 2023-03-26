Eskrim Kılıç Açık Turnuvası, Bursa'da sona erdi

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BURSA (AA) - Türkiye Eskrim Federasyonunun düzenlediği Eskrim Kılıç Açık Turnuvası, Bursa'da tamamlandı.

Bursa'da Gemlik Spor Salonu'nda, Karabük'te ise Yeni Mahalle Spor Salonu'nda eş zamanlı düzenlenen turnuvaya, 10 yaş altı, 12 yaş altı ve 14 yaş altı kategorisinde 18 ilden sporcu katılım gösterdi.

Dereceye giren sporculara madalyaları takdim edildi.





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