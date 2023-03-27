Bursa'daki tarihi eserler olası depreme karşı lazer tarama cihazlarıyla modelleniyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bursa'daki tarihi eserler olası depreme karşı lazer tarama cihazlarıyla modelleniyor

AA

Bursa'daki tarihi eserler olası depreme karşı lazer tarama cihazlarıyla modelleniyor

BURSA (AA) - Bursa Büyükşehir Belediyesi, olası bir depremin ardından aynılarını yeniden yapabilmek için kentteki ecdat emaneti eserleri lazer tarama cihazlarıyla 3 boyutlu olarak modelliyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, tarih boyunca yaşadığı büyük deprem ve yangın felaketleriyle önemli eserlerin tahrip olduğu Bursa'da, geçmişte yaşanan tecrübelerden çıkarılan dersle tüm ecdat emanetleri birebir ölçümlenip, modellenerek kayıt altına alınıyor. Çalışma ile bir tarihi eser tamamen yerle bir olsa da aynısını yeniden yapmak mümkün olacak.

Bursa Büyükşehir Belediyesi Harita Şube Müdürlüğü ekipleri, 2015 yılında Türkiye'deki belediyelerde bir ilk olarak yersel lazer tarama cihazı ile ölçümlere başladı.

Saniyede 50 bin nokta ölçebilen lazer ölçüm cihazı ile yapıların 3 boyutlu modeli çıkarılırken, Ulucami'de yapılan 2 milyar nokta ölçümü ile en kaba hata sadece 8 milimetre olarak tarihi yapının 3 boyutlu modeli oluşturuldu.

Bugüne kadar Ulu Camii'nin yanı sıra Tarihi Saat Kulesi, Osman Gazi ve Orhan Gazi türbeleri, Yeşil Camii, Yeşil Türbe, Tarihi Belediye Binası, İznik Antik Roma Tiyatrosu, Çini Fırınları, Tolon Fabrikası, İznik Surları, İshakpaşa Külliyesi, Yıldırım Beyazıt Cami, 1. Murat Külliyesi, Bitinya Galerileri, Zindan Kapı gibi 100'ün üzerindeki tarihi eserin modellemesi yapılırken, milyarlarca noktanın üzerinde ölçüm gerçekleştirildi.

Yapılan bu modellemeler sayesinde olası bir depremde zarar gören bir eser, aslına uygun olarak yeniden inşa edilebilecek.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Bursa'nın, Tarihi Çarşı ve Hanlar Bölgesi, Cumalıkızık ve Sultan Külliyeleri ile UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer aldığını, İznik'in de aday listede olduğunu anımsattı.

Yok olmaya yüz tutmuş eserlerin restore edilerek ayağa kaldırılması kadar, bu eserlerin aslına uygun olarak geleceğe taşınmasının da büyük önem taşıdığını belirten Aktaş, birçok medeniyete ev sahipliği yapan ve çağlar öncesinden günümüze pek çok tarihi yapıyı bünyesinde barındıran Bursa'nın da birinci derece deprem kuşağında yer aldığını hatırlattı.

Bir taraftan şehri depreme karşı dirençli hale getirecek çalışmaları sürdürürken, diğer taraftan sahip oldukları kültürel mirası korumak için de yoğun çaba harcadıklarını vurgulayan Aktaş, şunları kaydetti:

"Özellikle 1855 depreminde Bursa neredeyse yerle bir oldu. Birçok tarihi eser ya tahrip oldu ya da tamamen yıkılıp gitti. Yine 1958 yılındaki yangında tarihi kapalı çarşı kül oldu. 11 ilimizde büyük yıkım ve acılara neden olan asrın felaketinde de çok sayıda anıtsal eser yerle bir oldu. Yani bu tür felaketler her an olabilir. Bu noktada harita şubemizin yaptığı çalışma tarihe not düşülmesi bakımından çok önemli."

Aktaş, bugüne kadar 100'ün üzerindeki eserin birebir modellemesinin yapıldığına dikkati çekerek, "Hedefimiz kentimizdeki gerek tarihi, gerekse mimari değeri olan tüm eserleri modellemek. Allah ülkemize bir daha böyle acılar yaşatmasın tabii ki ama olası bir felakete karşı konutlarımızdan anıtlarımıza kadar tüm yapılarımızı depreme dirençli hale getirmeye çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Beden eğitimi öğretmeni milli atıcı, okuluna dünya kupası ile döndü
YEREL HABERLER Beden eğitimi öğretmeni milli atıcı, okuluna dünya ...
ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi
YEREL HABERLER ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi
Eskrim Kılıç Açık Turnuvası, Bursa'da sona erdi
YEREL HABERLER Eskrim Kılıç Açık Turnuvası, Bursa'da sona erdi
TOFAŞ - Fenerbahçe Beko: 94-89
YEREL HABERLER TOFAŞ - Fenerbahçe Beko: 94-89
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi
YEREL HABERLER Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi
Altay Bayındır ve İsmail Yüksek Hırvatistan maçı için iddialı
YEREL HABERLER Altay Bayındır ve İsmail Yüksek Hırvatistan maçı için ...
Alkollü sürücünün kullandığı otomobil takla attı: 5 yaralı
YEREL HABERLER Alkollü sürücünün kullandığı otomobil takla attı: 5 ...
A Milli Futbol Takımı, Hırvatistan maçı hazırlıklarına Bursa'da başladı
YEREL HABERLER A Milli Futbol Takımı, Hırvatistan maçı ...
Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi
YEREL HABERLER Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi
Rönesans Rezidans'taki kızı ve torununa ulaşılamadı: 'En azından bir parmağı çıksın, ona bile razıyız'
YEREL HABERLER Rönesans Rezidans'taki kızı ve torununa ulaşılamadı: ...
A Milli Futbol Takımı, Bursa'da
YEREL HABERLER A Milli Futbol Takımı, Bursa'da
A Milli Futbol Takımı Bursa'ya geldi
YEREL HABERLER A Milli Futbol Takımı Bursa'ya geldi
HÖH Lideri Karadayı: Bulgaristan'da, sizin desteğinizle hükümet ortağı olacağız
YEREL HABERLER HÖH Lideri Karadayı: Bulgaristan'da, sizin ...
Bulgaristan'daki HÖH Partisinin Genel Başkanı, Türkiye'deki seçmenlerden oy istedi:
YEREL HABERLER Bulgaristan'daki HÖH Partisinin Genel Başkanı, ...
Voleybol: Misli.com Sultanlar Ligi
YEREL HABERLER Voleybol: Misli.com Sultanlar Ligi
GUHEM, astronotları ağırladı
YEREL HABERLER GUHEM, astronotları ağırladı
Gökmen Uzay Havacılık Eğitim Merkezi kozmonot ve astronotları ağırladı
YEREL HABERLER Gökmen Uzay Havacılık Eğitim Merkezi kozmonot ve ...
İnegölspor - Somaspor: 1-0
YEREL HABERLER İnegölspor - Somaspor: 1-0
Eskrim Kılıç Açık Turnuvası, Bursa'da başladı
YEREL HABERLER Eskrim Kılıç Açık Turnuvası, Bursa'da başladı
AK Parti Genel Sekreteri Şahin, Bursa'daki temayül yoklamasında konuştu:
YEREL HABERLER AK Parti Genel Sekreteri Şahin, Bursa'daki temayül ...
Depremde 78 kişiyi kurtaran köpeklerin branşlarını, askeri heyet belirliyor
YEREL HABERLER Depremde 78 kişiyi kurtaran köpeklerin branşlarını, ...
DRİFT YAPARKEN POLİSE YAKALANAN SÜRÜCÜ: HERKES YAPTI  
YEREL HABERLER DRİFT YAPARKEN POLİSE YAKALANAN SÜRÜCÜ: HERKES YAPTI ...
Drift yaparken polise yakalanan sürücü: Herkes yaptı
YEREL HABERLER Drift yaparken polise yakalanan sürücü: Herkes yaptı

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.