Hırvatistan Milli Futbol Takımı, Bursa'ya geldi

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BURSA (AA) - UEFA 2024 Avrupa Şampiyonası (EURO 2024) Elemeleri D Grubu'nda A Milli Futbol Takımı'yla yarın karşılaşacak Hırvatistan Milli Futbol Takımı, maç için Bursa'ya geldi.



Bursa Yenişehir Havalimanı'na gelen Hırvatistan kafilesi, daha sonra otobüsle konaklayacağı Osmangazi ilçesindeki otele güvenlik önlemleri eşliğinde geçti.



Hırvatistan Milli Takımı, karşılaşma için son antrenmanını bugün yapacak.

A Milli Futbol Takımı'nın Hırvatistan'ı konuk edeceği D Grubu ikinci hafta maçı, yarın Bursa Büyükşehir Belediye Stadı'nda oynanacak ve saat 21.45'te başlayacak.

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