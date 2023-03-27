Türkiye-Hırvatistan maçına doğru

BURSA (AA) - UEFA 2024 Avrupa Şampiyonası (EURO 2024) Elemeleri D Grubu ikinci maçında yarın Bursa'da Hırvatistan ile karşı karşıya gelecek A Milli Takım'ın teknik direktörü Stefan Kuntz, "Arkamızda 40 bin taraftar olacak. Karşımızdaki rakip dünyanın en iyi takımlarından biri. Bireysel performansları çok yüksek olan ve oyunu domine etmeyi seven bir takım. Ermenistan'a olduğu gibi favori takım biz değiliz." dedi.

Stefan Kuntz, karşılaşmanın oynanacağı Bursa Büyükşehir Belediye Stadı'nda düzenlenen basın toplantısına milli futbolcu Mert Günok ile katıldı.

Kuntz, bir gazetecinin, "Ermenistan karşısında ortaya konulan futbolun kamuoyunda olumlu karşılık bulmadığını Hırvatistan'ın da ilk maçında berabere kaldığını ve kazanmak zorunda olduğunu" ifade etmesi üzerine iki maçın farklı olduğunu söyledi.

Ermenistan maçındaki atmosferin biraz hassas olduğunu ve bu şekilde maça çıktıklarını belirten Kuntz, şöyle konuştu:

"Oynadığımız rakip çok değişiklikler yapmıştı, hem yeni bir teknik direktör hem de yeni oyuncularla oynadılar. Aynı zamanda maç başladığında da istediğimiz performansı sahaya yansıtamadık. Olumlu görebileceğimiz şey zaten maç sonrası basın toplantısında da detaylı konuşmuştuk. Maç içinde yarı devrede taktiksel değişikliğe gidip olumlu bir geri dönüş almamız bu maçta bizim için olumlu görebileceğimiz bir konuydu. Şu an farklı bir ortam, evimizde oynuyoruz. Arkamızda 40 bin taraftar olacak. Karşımızdaki rakip dünyanın en iyi takımlarından biri. Bireysel performansları çok yüksek olan ve oyunu domine etmeyi seven bir takım. Ermenistan'a olduğu gibi favori takım biz değiliz. Tüm bunların doğrultusunda aslında insanın kendisi sahaya çıkası geliyor. Biz hep söylediğimiz gibi en büyük takımlarla kıyaslanmak istiyoruz ve bu da yarın iyi bir örnek maç olacak."

Kuntz, "Karşılaşacağımız rakip milli takımlar düzeyinde Avrupa'nın en iyi orta sahasına sahip. Üçlü savunmadan vazgeçip 4-3-3'e sistemine dönme düşünceniz var mı? sorusuna ise "İlk devrede aslında eksik olan futboldaki temel ihtiyaçlar. İkili mücadeledeki gerekli olan güç, kuvvet, uyanıklık, istek, eğer siz bunları yansıtmadığınızda hangi sistemi oynarsanız hiçbir anlamı kalmıyor. İdmandan sonra eğer herkes mevcut kadroya katılabilecek durumda olursa ona göre bir oyun planı hazırlayıp yarınki maça hazırlanacağız." yanıtını verdi.

"Hırvatistan-Galler maçını izlediniz. Dünya Kupası'ndaki Hırvatistan'dan daha farklı bir Hırvatistan düşüncesi oluştu mu?" sorusuna Kuntz, "Kesinlikle öyle bir düşüncemiz yok. Hırvatistan'ın son yıllardaki performansını biliyoruz. Biz hazırlıklarımızı Hırvatistan'ı bildiğimiz şekliyle hazırlanıyoruz. O maçı (Galler) baz almıyoruz." dedi.





- "Genel atmosferin oyuncular üzerinde etkili olacağını düşünüyorum"

Kuntz, "Bazı dedikodular var. Ramazan nedeniyle bazı oyuncuların kadroya alınmadığıyla ilgili. Böyle bir şeyin aslı var mı?" sorusuna ramazana saygı duyduğunu söyledi.

Kesinlikle böyle bir durumun olmadığını belirten Kuntz, bunların dedikodudan ibaret olduğunu ve tüm kararı oyuncuların performansına göre verdiklerini kaydetti.

"Ermenistan maçında birçok futbolcu beklentinin altında kaldı, bireysel hatalar da vardı. Bu maçta çok fazla değişiklik ya da bu oyuncuların performansında bir farklılık olacak mı?" sorusu üzerine Kuntz, iki maç açısından şartların farklı olduğunu anlattı.

Kuntz, Ermenistan'da ister istemez baskı altında oynadıklarını dile getirerek, "Burada evimizde oynuyoruz. Rakibimiz farklı bir futbol oynuyor. Farklı bir kalitede. Onlara karşı kendimizi kıyaslamak ve yapabildiklerimizi sahaya yansıtmak istemeleri zaten farklı bir performansı da sahaya yansıtacaktır. Böylelikle bireysel oyuncu değişikliğinden ziyade genel atmosferin oyuncular üzerinde etkili olacağını düşünüyorum." diye konuştu.

Kuntz, "Yarın Hırvatistan karşısına çıkacak kadro, şampiyonaya gidecek güçte mi? sorusuna ise "Evet" yanıtını verdi.

TFF yönetiminin Avrupa'nın birçok ülkesinde farklı futbol akademilerini ziyaret ettiğine de değinen Kuntz, sözlerine şöyle devam etti:

"Burada sırf Almanya'ya endekslenmediler, farklı ülkeleri de analiz ettiler. Biz herhangi bir şekilde bir ülkenin futbolunu kopyalayıp Türkiye'ye yerleştirme gibi imkanımız yok. Bu gerçekçi olmaz. Onların yaptığı tüm ziyaretlerden toplanan bilgileri analiz edip en doğru şekilde bir Türkiye futbol altyapı sistemi nasıl oluşabilir? Oraya nasıl entegre edebiliriz? En doğrusu ne olur? Bunun üzerinde çalışıyorlar. Bu da biraz süreç alacaktır. Tabii burada benim de fikrimi almaları benim için de güzel bir şey. Her olumlu adım A Milli Futbol Takımı'na zamanla başarı getirecektir."

Kuntz, Abdülkerim Bardakçı'nın kadroda yer almamasını ise şöyle değerlendirdi:

"Biz kamp için pazar günü toplandık. Bu 4 günlük sürecin 3 gününü Abdülkerim hastanede geçirdi. Uzman doktor bize bir rapor gönderdi. Raporda Abdülkerim'in dinlenmesi gerektiği ve 2 haftalık tedavi süreci olacağı söylendi. Böyle bir net rapor aldığınızda uzmanlara güvenmeniz gerekiyor. Bize böyle bir rapor veriliyorsa hiçbir şekilde oyuncularımızı riske sokamayız. Dün oynamasına şaşırmadım değil. Eğer ki bu süreçte tedavisi iyiye gidiyorsa iletişim halinde biraz daha olumlu olsaydı, oynayabilecek seviyedeyse buraya gelmesi sağlansaydı bizim için daha olumlu olabilirdi."





- "Galip geleceğimizi düşünüyorum"

Mert Günok ise "Uzun bir aradan sonra milli takıma seçildin formunun zirvesindesin. Nasıl bir performansla milli takımın kalesini başarıyla koruyorsun?" sorusuna her zaman en iyi yerde olmak için çalışmalar sürdürdüğünü söyledi.

Grup maçlarında önlerinde yeni bir hedef olduğunun altı çizen Günok, "Her zaman düştüğüm yerden kalkmasını bildim. Her zaman da böyle olacak. 5-6 sene daha oynamayı düşünüyorum. Burada olduğum için çok mutluyum. İnşallah EURO 2024’te benim de olduğum bir kadroda orada olmak istiyorum." dedi.

Günok, "Ermenistan maçındaki oyunu tatmin edici buldun mu? Bursa’ya geldikten sonra neler yaptınız? sorusunu şöyle cevapladı:

"Grubun ilk maçı olması ve gittiğimiz ülke nedeniyle maçın farklı bir önemi olması açısından da çok zor geçeceğini biliyorduk. Nitekim de öyle oldu. Basit hatalar ve basit top kayıpları nedeniyle oyunu ilk 15 dakika elimize alamadık. Şanssız bir gol yedik. Galip gelmek önemliydi. Bu turnuvanın sonunda finallerde olmak istiyoruz. Biz ülke olarak büyük maçları daha farklı oynuyoruz. Birçok iyi takımına karşı da bu turnuvalarda galip geldik. Yarın da galip geleceğimizi düşünüyorum."

Uzun süre sonra milli takım olarak Bursa'da oynamaktan heyecanlı olduklarını vurgulayan Günok, "Halkımızdan beklentimiz bizi maçın son anına kadar desteklemeleridir. Yarın bu desteğe gerçekten ihtiyacımız olacak." diye konuştu.

Günok, Kahramanmaraş merkezli depremlere ilişkin de "Yakın zamanda tüm Türkiye'yi yasa boğan deprem felaketiyle karşı karşıya kaldık. Oradaki insanlarımız çoğu evsiz kaldı ve zor durumdalar. Çok küçük bile olsa burada alacağımız galibiyet onlar için sevindirici bir haber olacaktır. Futboldan daha önemli şeyler var. Orada insanlarımız gerçekten zor durumda. Biz bu nedenle çok üzüntülüyüz. Yaralarını sarmaya çalışan insanlar olduğunu biliyoruz. Ülke olarak böyle zor durumlarda birleşmeyi bilmişizdir. Yarın galibiyet alırsak onlar için az da olsa sevindirici bir olay olacaktır." ifadesini kullandı.

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