Türkiye-Hırvatistan maçına doğru

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Türkiye-Hırvatistan maçına doğru

AA

Türkiye-Hırvatistan maçına doğru

BURSA (AA) - UEFA 2024 Avrupa Şampiyonası (EURO 2024) Elemeleri D Grubu ikinci maçında yarın Bursa'da Hırvatistan ile karşı karşıya gelecek A Milli Takım'ın teknik direktörü Stefan Kuntz, "Arkamızda 40 bin taraftar olacak. Karşımızdaki rakip dünyanın en iyi takımlarından biri. Bireysel performansları çok yüksek olan ve oyunu domine etmeyi seven bir takım. Ermenistan'a olduğu gibi favori takım biz değiliz." dedi.

Stefan Kuntz, karşılaşmanın oynanacağı Bursa Büyükşehir Belediye Stadı'nda düzenlenen basın toplantısına milli futbolcu Mert Günok ile katıldı.

Kuntz, bir gazetecinin, "Ermenistan karşısında ortaya konulan futbolun kamuoyunda olumlu karşılık bulmadığını Hırvatistan'ın da ilk maçında berabere kaldığını ve kazanmak zorunda olduğunu" ifade etmesi üzerine iki maçın farklı olduğunu söyledi.

Ermenistan maçındaki atmosferin biraz hassas olduğunu ve bu şekilde maça çıktıklarını belirten Kuntz, şöyle konuştu:

"Oynadığımız rakip çok değişiklikler yapmıştı, hem yeni bir teknik direktör hem de yeni oyuncularla oynadılar. Aynı zamanda maç başladığında da istediğimiz performansı sahaya yansıtamadık. Olumlu görebileceğimiz şey zaten maç sonrası basın toplantısında da detaylı konuşmuştuk. Maç içinde yarı devrede taktiksel değişikliğe gidip olumlu bir geri dönüş almamız bu maçta bizim için olumlu görebileceğimiz bir konuydu. Şu an farklı bir ortam, evimizde oynuyoruz. Arkamızda 40 bin taraftar olacak. Karşımızdaki rakip dünyanın en iyi takımlarından biri. Bireysel performansları çok yüksek olan ve oyunu domine etmeyi seven bir takım. Ermenistan'a olduğu gibi favori takım biz değiliz. Tüm bunların doğrultusunda aslında insanın kendisi sahaya çıkası geliyor. Biz hep söylediğimiz gibi en büyük takımlarla kıyaslanmak istiyoruz ve bu da yarın iyi bir örnek maç olacak."

Kuntz, "Karşılaşacağımız rakip milli takımlar düzeyinde Avrupa'nın en iyi orta sahasına sahip. Üçlü savunmadan vazgeçip 4-3-3'e sistemine dönme düşünceniz var mı? sorusuna ise "İlk devrede aslında eksik olan futboldaki temel ihtiyaçlar. İkili mücadeledeki gerekli olan güç, kuvvet, uyanıklık, istek, eğer siz bunları yansıtmadığınızda hangi sistemi oynarsanız hiçbir anlamı kalmıyor. İdmandan sonra eğer herkes mevcut kadroya katılabilecek durumda olursa ona göre bir oyun planı hazırlayıp yarınki maça hazırlanacağız." yanıtını verdi.

"Hırvatistan-Galler maçını izlediniz. Dünya Kupası'ndaki Hırvatistan'dan daha farklı bir Hırvatistan düşüncesi oluştu mu?" sorusuna Kuntz, "Kesinlikle öyle bir düşüncemiz yok. Hırvatistan'ın son yıllardaki performansını biliyoruz. Biz hazırlıklarımızı Hırvatistan'ı bildiğimiz şekliyle hazırlanıyoruz. O maçı (Galler) baz almıyoruz." dedi.


- "Genel atmosferin oyuncular üzerinde etkili olacağını düşünüyorum"

Kuntz, "Bazı dedikodular var. Ramazan nedeniyle bazı oyuncuların kadroya alınmadığıyla ilgili. Böyle bir şeyin aslı var mı?" sorusuna ramazana saygı duyduğunu söyledi.

Kesinlikle böyle bir durumun olmadığını belirten Kuntz, bunların dedikodudan ibaret olduğunu ve tüm kararı oyuncuların performansına göre verdiklerini kaydetti.

"Ermenistan maçında birçok futbolcu beklentinin altında kaldı, bireysel hatalar da vardı. Bu maçta çok fazla değişiklik ya da bu oyuncuların performansında bir farklılık olacak mı?" sorusu üzerine Kuntz, iki maç açısından şartların farklı olduğunu anlattı.

Kuntz, Ermenistan'da ister istemez baskı altında oynadıklarını dile getirerek, "Burada evimizde oynuyoruz. Rakibimiz farklı bir futbol oynuyor. Farklı bir kalitede. Onlara karşı kendimizi kıyaslamak ve yapabildiklerimizi sahaya yansıtmak istemeleri zaten farklı bir performansı da sahaya yansıtacaktır. Böylelikle bireysel oyuncu değişikliğinden ziyade genel atmosferin oyuncular üzerinde etkili olacağını düşünüyorum." diye konuştu.

Kuntz, "Yarın Hırvatistan karşısına çıkacak kadro, şampiyonaya gidecek güçte mi? sorusuna ise "Evet" yanıtını verdi.

TFF yönetiminin Avrupa'nın birçok ülkesinde farklı futbol akademilerini ziyaret ettiğine de değinen Kuntz, sözlerine şöyle devam etti:

"Burada sırf Almanya'ya endekslenmediler, farklı ülkeleri de analiz ettiler. Biz herhangi bir şekilde bir ülkenin futbolunu kopyalayıp Türkiye'ye yerleştirme gibi imkanımız yok. Bu gerçekçi olmaz. Onların yaptığı tüm ziyaretlerden toplanan bilgileri analiz edip en doğru şekilde bir Türkiye futbol altyapı sistemi nasıl oluşabilir? Oraya nasıl entegre edebiliriz? En doğrusu ne olur? Bunun üzerinde çalışıyorlar. Bu da biraz süreç alacaktır. Tabii burada benim de fikrimi almaları benim için de güzel bir şey. Her olumlu adım A Milli Futbol Takımı'na zamanla başarı getirecektir."

Kuntz, Abdülkerim Bardakçı'nın kadroda yer almamasını ise şöyle değerlendirdi:

"Biz kamp için pazar günü toplandık. Bu 4 günlük sürecin 3 gününü Abdülkerim hastanede geçirdi. Uzman doktor bize bir rapor gönderdi. Raporda Abdülkerim'in dinlenmesi gerektiği ve 2 haftalık tedavi süreci olacağı söylendi. Böyle bir net rapor aldığınızda uzmanlara güvenmeniz gerekiyor. Bize böyle bir rapor veriliyorsa hiçbir şekilde oyuncularımızı riske sokamayız. Dün oynamasına şaşırmadım değil. Eğer ki bu süreçte tedavisi iyiye gidiyorsa iletişim halinde biraz daha olumlu olsaydı, oynayabilecek seviyedeyse buraya gelmesi sağlansaydı bizim için daha olumlu olabilirdi."


- "Galip geleceğimizi düşünüyorum"

Mert Günok ise "Uzun bir aradan sonra milli takıma seçildin formunun zirvesindesin. Nasıl bir performansla milli takımın kalesini başarıyla koruyorsun?" sorusuna her zaman en iyi yerde olmak için çalışmalar sürdürdüğünü söyledi.

Grup maçlarında önlerinde yeni bir hedef olduğunun altı çizen Günok, "Her zaman düştüğüm yerden kalkmasını bildim. Her zaman da böyle olacak. 5-6 sene daha oynamayı düşünüyorum. Burada olduğum için çok mutluyum. İnşallah EURO 2024’te benim de olduğum bir kadroda orada olmak istiyorum." dedi.

Günok, "Ermenistan maçındaki oyunu tatmin edici buldun mu? Bursa’ya geldikten sonra neler yaptınız? sorusunu şöyle cevapladı:

"Grubun ilk maçı olması ve gittiğimiz ülke nedeniyle maçın farklı bir önemi olması açısından da çok zor geçeceğini biliyorduk. Nitekim de öyle oldu. Basit hatalar ve basit top kayıpları nedeniyle oyunu ilk 15 dakika elimize alamadık. Şanssız bir gol yedik. Galip gelmek önemliydi. Bu turnuvanın sonunda finallerde olmak istiyoruz. Biz ülke olarak büyük maçları daha farklı oynuyoruz. Birçok iyi takımına karşı da bu turnuvalarda galip geldik. Yarın da galip geleceğimizi düşünüyorum."

Uzun süre sonra milli takım olarak Bursa'da oynamaktan heyecanlı olduklarını vurgulayan Günok, "Halkımızdan beklentimiz bizi maçın son anına kadar desteklemeleridir. Yarın bu desteğe gerçekten ihtiyacımız olacak." diye konuştu.

Günok, Kahramanmaraş merkezli depremlere ilişkin de "Yakın zamanda tüm Türkiye'yi yasa boğan deprem felaketiyle karşı karşıya kaldık. Oradaki insanlarımız çoğu evsiz kaldı ve zor durumdalar. Çok küçük bile olsa burada alacağımız galibiyet onlar için sevindirici bir haber olacaktır. Futboldan daha önemli şeyler var. Orada insanlarımız gerçekten zor durumda. Biz bu nedenle çok üzüntülüyüz. Yaralarını sarmaya çalışan insanlar olduğunu biliyoruz. Ülke olarak böyle zor durumlarda birleşmeyi bilmişizdir. Yarın galibiyet alırsak onlar için az da olsa sevindirici bir olay olacaktır." ifadesini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Stefan Kuntz: Hırvatistan karşısında favori biz değiliz
YEREL HABERLER Stefan Kuntz: Hırvatistan karşısında favori biz ...
A Milli Futbol Takımı, Hırvatistan maçı hazırlıklarını tamamladı
YEREL HABERLER A Milli Futbol Takımı, Hırvatistan maçı ...
Hırvatistan Milli Futbol Takımı, Bursa'ya geldi
YEREL HABERLER Hırvatistan Milli Futbol Takımı, Bursa'ya geldi
Bursa'da 11 yıl sonra milli maç heyecanı yaşanıyor
YEREL HABERLER Bursa'da 11 yıl sonra milli maç heyecanı yaşanıyor
Türk otomotiv sektörü ABD'de iş görüşmeleri gerçekleştirdi
YEREL HABERLER Türk otomotiv sektörü ABD'de iş görüşmeleri ...
Bursa'daki tarihi eserler olası depreme karşı lazer tarama cihazlarıyla modelleniyor
YEREL HABERLER Bursa'daki tarihi eserler olası depreme karşı lazer ...
Beden eğitimi öğretmeni milli atıcı, okuluna dünya kupası ile döndü
YEREL HABERLER Beden eğitimi öğretmeni milli atıcı, okuluna dünya ...
ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi
YEREL HABERLER ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi
Eskrim Kılıç Açık Turnuvası, Bursa'da sona erdi
YEREL HABERLER Eskrim Kılıç Açık Turnuvası, Bursa'da sona erdi
TOFAŞ - Fenerbahçe Beko: 94-89
YEREL HABERLER TOFAŞ - Fenerbahçe Beko: 94-89
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi
YEREL HABERLER Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi
Altay Bayındır ve İsmail Yüksek Hırvatistan maçı için iddialı
YEREL HABERLER Altay Bayındır ve İsmail Yüksek Hırvatistan maçı için ...
Alkollü sürücünün kullandığı otomobil takla attı: 5 yaralı
YEREL HABERLER Alkollü sürücünün kullandığı otomobil takla attı: 5 ...
A Milli Futbol Takımı, Hırvatistan maçı hazırlıklarına Bursa'da başladı
YEREL HABERLER A Milli Futbol Takımı, Hırvatistan maçı ...
Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi
YEREL HABERLER Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi
Rönesans Rezidans'taki kızı ve torununa ulaşılamadı: 'En azından bir parmağı çıksın, ona bile razıyız'
YEREL HABERLER Rönesans Rezidans'taki kızı ve torununa ulaşılamadı: ...
A Milli Futbol Takımı, Bursa'da
YEREL HABERLER A Milli Futbol Takımı, Bursa'da
A Milli Futbol Takımı Bursa'ya geldi
YEREL HABERLER A Milli Futbol Takımı Bursa'ya geldi
HÖH Lideri Karadayı: Bulgaristan'da, sizin desteğinizle hükümet ortağı olacağız
YEREL HABERLER HÖH Lideri Karadayı: Bulgaristan'da, sizin ...
Bulgaristan'daki HÖH Partisinin Genel Başkanı, Türkiye'deki seçmenlerden oy istedi:
YEREL HABERLER Bulgaristan'daki HÖH Partisinin Genel Başkanı, ...
Voleybol: Misli.com Sultanlar Ligi
YEREL HABERLER Voleybol: Misli.com Sultanlar Ligi
GUHEM, astronotları ağırladı
YEREL HABERLER GUHEM, astronotları ağırladı
Gökmen Uzay Havacılık Eğitim Merkezi kozmonot ve astronotları ağırladı
YEREL HABERLER Gökmen Uzay Havacılık Eğitim Merkezi kozmonot ve ...
İnegölspor - Somaspor: 1-0
YEREL HABERLER İnegölspor - Somaspor: 1-0

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.