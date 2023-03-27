Bursasporlu futbolcu Özer Hurmacı, futbol sorumlusu olarak da görev yapacak

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BURSA (AA) - TFF 2. Lig Beyaz Grup ekiplerinden Bursaspor, futbolcu Özer Hurmacı'yı futbol sorumlusu olarak da görevlendirdi.

Kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, teknik direktör İsmail Ertekin ile yollarını ayrılmasının ardından Özer Hurmacı'nın futbol sorumlusu görevine getirdiği belirtilerek, "Özer Hurmacı süreç içerisinde hem futbol sorumlusu hem de profesyonel futbolcumuz olarak kulübümüze katkı sağlayacaktır. Kendisine ve ekibine yeni görevlerinde başarılar dileriz." ifadeleri kullanıldı.

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