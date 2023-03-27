Bursasporlu futbolcu Özer Hurmacı, futbol sorumlusu olarak da görev yapacak

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bursasporlu futbolcu Özer Hurmacı, futbol sorumlusu olarak da görev yapacak

AA

Bursasporlu futbolcu Özer Hurmacı, futbol sorumlusu olarak da görev yapacak

BURSA (AA) - TFF 2. Lig Beyaz Grup ekiplerinden Bursaspor, futbolcu Özer Hurmacı'yı futbol sorumlusu olarak da görevlendirdi.

Kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, teknik direktör İsmail Ertekin ile yollarını ayrılmasının ardından Özer Hurmacı'nın futbol sorumlusu görevine getirdiği belirtilerek, "Özer Hurmacı süreç içerisinde hem futbol sorumlusu hem de profesyonel futbolcumuz olarak kulübümüze katkı sağlayacaktır. Kendisine ve ekibine yeni görevlerinde başarılar dileriz." ifadeleri kullanıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Stefan Kuntz: Hırvatistan karşısında favori biz değiliz
YEREL HABERLER Stefan Kuntz: Hırvatistan karşısında favori biz ...
Türkiye-Hırvatistan maçına doğru
YEREL HABERLER Türkiye-Hırvatistan maçına doğru
A Milli Futbol Takımı, Hırvatistan maçı hazırlıklarını tamamladı
YEREL HABERLER A Milli Futbol Takımı, Hırvatistan maçı ...
Hırvatistan Milli Futbol Takımı, Bursa'ya geldi
YEREL HABERLER Hırvatistan Milli Futbol Takımı, Bursa'ya geldi
Bursa'da 11 yıl sonra milli maç heyecanı yaşanıyor
YEREL HABERLER Bursa'da 11 yıl sonra milli maç heyecanı yaşanıyor
Türk otomotiv sektörü ABD'de iş görüşmeleri gerçekleştirdi
YEREL HABERLER Türk otomotiv sektörü ABD'de iş görüşmeleri ...
Bursa'daki tarihi eserler olası depreme karşı lazer tarama cihazlarıyla modelleniyor
YEREL HABERLER Bursa'daki tarihi eserler olası depreme karşı lazer ...
Beden eğitimi öğretmeni milli atıcı, okuluna dünya kupası ile döndü
YEREL HABERLER Beden eğitimi öğretmeni milli atıcı, okuluna dünya ...
ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi
YEREL HABERLER ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi
Eskrim Kılıç Açık Turnuvası, Bursa'da sona erdi
YEREL HABERLER Eskrim Kılıç Açık Turnuvası, Bursa'da sona erdi
TOFAŞ - Fenerbahçe Beko: 94-89
YEREL HABERLER TOFAŞ - Fenerbahçe Beko: 94-89
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi
YEREL HABERLER Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi
Altay Bayındır ve İsmail Yüksek Hırvatistan maçı için iddialı
YEREL HABERLER Altay Bayındır ve İsmail Yüksek Hırvatistan maçı için ...
Alkollü sürücünün kullandığı otomobil takla attı: 5 yaralı
YEREL HABERLER Alkollü sürücünün kullandığı otomobil takla attı: 5 ...
A Milli Futbol Takımı, Hırvatistan maçı hazırlıklarına Bursa'da başladı
YEREL HABERLER A Milli Futbol Takımı, Hırvatistan maçı ...
Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi
YEREL HABERLER Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi
Rönesans Rezidans'taki kızı ve torununa ulaşılamadı: 'En azından bir parmağı çıksın, ona bile razıyız'
YEREL HABERLER Rönesans Rezidans'taki kızı ve torununa ulaşılamadı: ...
A Milli Futbol Takımı, Bursa'da
YEREL HABERLER A Milli Futbol Takımı, Bursa'da
A Milli Futbol Takımı Bursa'ya geldi
YEREL HABERLER A Milli Futbol Takımı Bursa'ya geldi
HÖH Lideri Karadayı: Bulgaristan'da, sizin desteğinizle hükümet ortağı olacağız
YEREL HABERLER HÖH Lideri Karadayı: Bulgaristan'da, sizin ...
Bulgaristan'daki HÖH Partisinin Genel Başkanı, Türkiye'deki seçmenlerden oy istedi:
YEREL HABERLER Bulgaristan'daki HÖH Partisinin Genel Başkanı, ...
Voleybol: Misli.com Sultanlar Ligi
YEREL HABERLER Voleybol: Misli.com Sultanlar Ligi
GUHEM, astronotları ağırladı
YEREL HABERLER GUHEM, astronotları ağırladı
Gökmen Uzay Havacılık Eğitim Merkezi kozmonot ve astronotları ağırladı
YEREL HABERLER Gökmen Uzay Havacılık Eğitim Merkezi kozmonot ve ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.