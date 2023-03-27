Hırvatistan Milli Takımı, Türkiye maçı hazırlıklarını tamamladı

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BURSA (AA) - UEFA 2024 Avrupa Şampiyonası (EURO 2024) Elemeleri D Grubu ikinci maçında yarın A Milli Takım ile karşılaşacak Hırvatistan, hazırlıklarını tamamladı.

Karşılaşmanın oynanacağı Bursa Büyükşehir Belediye Stadı'nda teknik Zlatko Dalic yönetimindeki antrenmanın ilk 15 dakikası basına açık gerçekleştirildi. Çalışma öncesinde Dalic, tüm takımı etrafına toplayarak bir konuşma gerçekleştirdi.



İdmanın basına açık bölümünde ısınma, koşu ve pas çalışması yapıldı. Antrenmanın basına kapalı bölümünde ise Türkiye karşılaşmasının taktik çalışmasının yapıldığı belirtildi.

Türkiye ile Hırvatistan arasında Bursa Büyükşehir Belediye Stadı'nda oynanacak karşılaşma, yarın TSİ 21.45'te başlayacak.

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