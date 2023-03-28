Bursa'da özel eğitim öğrencilerinin velilerine yönelik giysi dikim kursu açıldı

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BURSA (AA) - Osmangazi Halk Eğitimi Merkezince, Mustafa Çağlar Özel Eğitim Uygulama Okulunda eğitim gören öğrencilerin velilerine yönelik giysi dikim kursu açıldı.

Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Mehmet Köse, okulda açılan giysi dikimi kursiyerlerini, okul müdürü Mahmut Bekiroğlu ile ziyaret etti.

Köse, ziyarette yaptığı açıklamada, bu tür okulların umutların yeşertildiği yerler olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Özel çocuğunun alması gereken eğitim sebebiyle bu okulumuza gelerek çaba sarf eden annelerimizin, aynı zamanda bu okulumuzda açtığımız giysi dikimi kursuna katılarak bir meslek öğrenmesi de bizi oldukça mutlu etmekte. Bu tür kurs faaliyetlerimizin çeşidini ve sayısını artırmanın gayreti içindeyiz. Bu faaliyetlerimize destek veren Bursa Büyükşehir Belediyesi ile Osmangazi Belediyemize, Engelliler Federasyonuna ve okul yönetimimize teşekkür ediyoruz."

Kursa katılan 30'a yakın kadın, makina kullanma, kalıp çıkarma ve dikiş dikmeyi öğreniyor. Bu alanda beceri kazananlar kendi giysilerini rahatlıkla dikebildiği gibi sektöre de kalifiye eleman olarak dahil olabiliyor.

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