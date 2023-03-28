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BURSA (AA) - UEFA 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) Elemeleri D Grubu'nda yapılacak Türkiye-Hırvatistan karşılaşmasının hakem ve takım kadroları şöyle:

Stat: Bursa Büyükşehir Belediye

Hakemler: Andreas Ekberg, Fredrik Klyver, Niklas Nyberg (İsveç)

Türkiye: Mert Günok, Zeki Çelik, Çağlar Söyüncü, Merih Demiral, Ferdi Kadıoğlu, Orkun Kökçü, Salih Özcan, Hakan Çalhanoğlu, Cengiz Ünder, Kerem Aktürkoğlu, Enes Ünal

Hırvatistan: Livakovic, Stanisic, Sutalo, Gvardiol, Barisic, Brozovic, Kovacic, Modric, Pasalic, Perisic, Kramaric





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