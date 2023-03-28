GÜNCELLEME - Bursa'da bıçaklı kavgada 1 kişi öldü

LDH nedir, neden olur ve normal değeri kaç olmalı?

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

BURSA (AA) - Bursa'nın Kestel ilçesinde alacak meselesi yüzünden çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi yaşamını yitirdi.

Ahmet Vefik Paşa Mahallesi'nde dün akşam saatlerinde karşılaşan Halil İbrahim İpek (34) ile Mehmet G.U. (41) arasında alacak meselesi yüzünden tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine Mehmet G.U, İpek'i bacağından bıçakladıktan sonra kaçtı.

Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan incelemede İpek'in öldüğü belirlendi.

Bir çocuk babası İpek'in cesedi Bursa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Polis ekiplerince kısa sürede yakalanan şüpheli Mehmet G.U, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Şüpheli çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.