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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Türkiye-Hırvatistan maçından notlar

AA

Türkiye-Hırvatistan maçından notlar

BURSA (AA) - UEFA 2024 Avrupa Şampiyonası (EURO 2024) Elemeleri D Grubu ikinci maçında Bursa'da Hırvatistan ile karşılaşan A Milli Futbol Takımı'nda teknik direktör Stefan Kuntz, Ermenistan ile oynanan gruptaki ilk maça göre ilk 11'inde 3 değişikliğe gitti.

Alman teknik adam Ermenistan karşısında ilk 11'de yer alan Onur Bulut, Ozan Kabak ve Cenk Tosun'un yerine Hırvatistan karşısında bu 3 ismin yerine Zeki Çelik, Salih Özcan ve Kerem Aktürkoğlu'nu ilk 11'de sahaya sürdü.

Ay yıldızlı ekip, Hırvatistan karşısında sahaya Mert Günok, Zeki Çelik, Çağlar Söyüncü, Merih Demiral, Ferdi Kadıoğlu, Orkun Kökçü, Salih Özcan, Hakan Çalhanoğlu, Cengiz Ünder, Kerem Aktürkoğlu ve Enes Ünal ilk 11'yle çıktı.

Milli takımda Altay Bayındır, Uğurcan Çakır, İrfan Can Kahveci, Cenk Tosun, Umut Nayir, Eren Elmalı, Barış Alper Yılmaz, Ozan Kabak, İsmail Yüksek, Samet Akaydin, Arda Güler ve Mehmet Can Aydın yedekler arasında yer aldı.

Aday kadroda yer alan Abdülkadir Ömür, Onur Bulut, Cenk Özkaçar ise maç kadrosunda yer almadı.

Aday kadroya İlk kez davet edilen Mehmet Can Aydın ise ilk kez maç kadrosuna alındı.


- Kuntz, 3'lü savunmadan 4'lü savunmaya döndü

Ermenistan karşılaşmasında takımını sahaya 3'lü savunmayla süren A Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz, Hırvatistan karşısında ise takımını 4'lü savunmaya döndürdü.

Ermenistan maçının ilk yarısında 3'lü savunmadan beklediğini alamayan Kuntz, o mücadelenin ikinci yarısında takımını 4'lü savunmaya döndürmüştü. Kuntz, Hırvatistan maçında da kararını 4'lü savunmadan yana verdi.


- TFF'den Hırvatistan'a pankartlı teşekkür

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) ile Türkiye Cumhuriyeti Zagreb Büyükelçiliği, Kahramanmaraş’ta yaşanan depremlerin ardından Hırvatistan'ın Türkiye'ye destek amacıyla yapmış olduğu yardım faaliyetlerine teşekkür amacıyla pankartlar hazırladı. Bursa Büyükşehir Belediye Stadyumu'nun doğu tribününe asılan pankartlarda "Yanımızda olduğunuz için teşekkür ederiz" ve "Desteğinize ve dostluğunuza minnettarız" yazılı pankartlar asıldı.

Ayrıca, misafir tribününde yer alan Hırvat taraftarlar da bulundukları tribüne, Türkiye'deki depremzedelerle dayanışma içinde olduklarını anlatmak için üzerinde Türkçe olarak "Sizinleyiz" yazılı bir pankart astı.


- Bursa'da dev koreografi

Hırvatistan karşılaşması öncesinde Bursa Büyükşehir Belediye Stadı'nda tribünlerde dev koreografi yer aldı.

Kale arkası tribününde Türkiye haritası üzerinde "Zorlukları hep beraber aşacağız. Güzel yarınları omuz omuza kuracağız." yazısı ile depremden etkilenen illerin plaka numaralardan yazılı olduğu mili takım formalarının yer aldığı dev görsel açıldı.

Doğu tribününde de dev boyutta Türk bayağı yer aldı.

Bursa'da tribünlerin tamamına yakını doldu.

- Arda Turan'a ödül

Ay-yıldızlı ekibin Hırvatistan ile oynadığı karşılaşması öncesinde, A Milli Takımın eski kaptanlarından Arda Turan'a, milli formayı 100 kez giyen futbolcular arasında yer alması nedeniyle ödül verildi.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu ve TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, karşılaşma öncesinde hazırlanan özel formayı ve UEFA tarafından gönderilen hediyeleri, milli formayı 100 kez terleten Arda Turan'a takdim etti.

Arda, 100'ü A Milli olmak üzere farklı yaş kategorilerinde 173 kez ay yıldızlı formayı giydi. 31 gol atan Arda Turan, 35 kez de sahaya kaptan olarak çıktı.


- Bakan Kasapoğlu karşılaşmayı depremzede çocuklarla izledi

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, ay yıldızlı ekibin Hırvatistan ile oynadığı karşılaşmayı depremzede çocuklarla izledi.

Bakan Kasapoğlu, Kahramanmaraş merkezli depremlerin etkilediği bölgelerden Bursa'ya gelen çocuklara birlikte karşılaşmayı tribünden takip etti.


Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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