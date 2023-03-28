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Salon: TOFAŞ

Hakemler: Ioannis Foufis (Yunanistan), Igor Dragojevic (Karadağ), Gentian Cici (Arvavutluk)

Frutti Extra Bursaspor: Yiğitcan Saybir 1, Needham 18, Ömer Utku Al 7, Onuralp Bitim 24, Auguste, Dudzinski 15, Dawkins 4, Clemmons 17

Germani Brescia: Massinburg 25, Valle 2, Caupain 2, Petrucelli 15, Odiase 12, Burns, Laquintana 13, Cournooh 4, Moss, Akele 3

1. Periyot: 16-19

Devre: 40-30

3. Periyot: 68-56





BURSA (AA) - Basketbol 7Days Avrupa Kupası'nın 18'inci ve normal sezonun son haftasında, Frutti Extra Bursaspor, A Grubu mücadelesinde konuk ettiği İtalya temsilcisi Germani Brescia'yı 86-76 mağlup etti.

Bursa temsilcisi bu sonuçla ligdeki 8'inci galibiyetini, Germani Brescia ise 10'uncu mağlubiyetini almış oldu.

Germani Brescia, ilk maçı 110-74 kazanmıştı.















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