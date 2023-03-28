Futbol: 2024 Avrupa Şampiyonası Elemeleri

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Stat: Bursa Büyükşehir Belediye

Hakemler: Andreas Ekberg, Fredrik Klyver, Niklas Nyberg (İsveç)

Türkiye: Mert Günok, Zeki Çelik, Çağlar Söyüncü, Merih Demiral, Ferdi Kadıoğlu, Orkun Kökçü, Salih Özcan, Hakan Çalhanoğlu (Dk. 38 İsmail Yüksek), Cengiz Ünder, Kerem Aktürkoğlu, Enes Ünal

Hırvatistan: Livakovic, Stanisic, Sutalo, Gvardiol, Barisic, Brozovic, Kovacic, Modric, Pasalic, Perisic, Kramaric

Goller: Dk. 20 ve Dk. 45+4 Kovacic (Hırvatistan)





BURSA (AA) - UEFA 2024 Avrupa Şampiyonası (EURO 2024) Elemeleri D Grubu'nda Türkiye'nin Hırvatistan ile oynadığı karşılaşmanın ilk yarısı konuk ekibin 2-0 üstünlüğüyle sona erdi.

5. dakikada milli takım gole yaklaştı. Salih Özcan'ın pasıyla Hırvatistan ceza sahasında topla buluşan Cengiz Ünder'in sağ çaprazdan uzak köşeye yaptığı plase vuruşu kaleci Livakovic, sağına uzanıp çeldi. Boşta kalan meşin yuvarlağı savunma uzaklaştırdı.

10. dakikada ay yıldızlı ekip, bir kez daha tehlikeli geldi. Enes Ünal'ın baskısıyla Sutalo'dan kaptığı top Kerem Aktüroğlu'nun önüne kaldı. Kerem'in Hırvat ceza sahasının önünden köşeye gönderdiği şutu, kaleci Livakovic soluna uzanıp kornere çeldi.

20. dakikada Hırvatistan öne geçti. Stanisic sağ kanattan ceza sahasına girdi ve pasını Pasalic'e attı. Pasalic ile Perisic'in paslaşması sonucunda savunmaya da çarpan top Kovacic'in önünde kaldı. Bu oyuncunun plase şutunda meşin yuvarlak ağlara gitti: 0-1.

45+4. dakikada konuk ekip 2. golünü buldu. İsmail'in orta sahada kaptırdığı topu Modric, sol kanattan bindiren Pasalic'in önüne attı. Pasalic'in ceza sahasında sol çaprazdan şutunda meşin yuvarlak Mert'ten döndü. Boşta kalan topu Kovacic ağlara gönderdi: 0-2

Karşılaşmanın ilk yarısı Hırvatistan'ın 2-0 üstünlüğüyle tamamlandı.





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