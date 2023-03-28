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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Futbol: 2024 Avrupa Şampiyonası Elemeleri

AA

Futbol: 2024 Avrupa Şampiyonası Elemeleri

Stat: Bursa Büyükşehir Belediye

Hakemler: Andreas Ekberg, Fredrik Klyver, Niklas Nyberg (İsveç)

Türkiye: Mert Günok, Zeki Çelik, Çağlar Söyüncü, Merih Demiral, Ferdi Kadıoğlu, Orkun Kökçü (Dk. 67 Arda Güler), Salih Özcan, Hakan Çalhanoğlu (Dk. 38 İsmail Yüksek), Cengiz Ünder (Dk. 81 Cenk Tosun), Kerem Aktürkoğlu (Dk. 67 Barış Alper Yılmaz), Enes Ünal (Dk. 81 Umut Nayir)

Hırvatistan: Livakovic, Stanisic, Sutalo, Gvardiol, Barisic, Brozovic, Kovacic, Modric (Dk. 84 Majer), Pasalic (Dk. 65 Juranovic), Perisic (Dk. 90+2 Ivanusec), Kramaric (Dk. 84 Musa)

Goller: Dk. 20 ve Dk. 45+4 Kovacic (Hırvatistan)

Sarı kartlar: Dk. 62 Livakovic, Dk. 69 Gvardiol (Hırvatistan)


BURSA (AA) - UEFA 2024 Avrupa Şampiyonası (EURO 2024) Elemeleri D Grubu ikinci maçında Türkiye sahasında Hırvatistan'a 2-0 mağlup oldu.

58. dakikada Hırvatistan etkili geldi. Modric'in sağ kanattan altıpas içine yerden sert gönderdiği topa Pasalic ayak koydu. Kaleci Mert iyi bir refleksle meşin yuvarlağı kornere çeldi.

77. dakikada gelişen Hırvatistan atağında sol kanatta topla buluşan Perisic, ceza yayı önündeki Kramaric'e pasını gönderdi. Kramaric'in ayak içiyle çektiği sert şutta meşin yuvarlak yandan auta çıktı.

90+3. dakikada milli takım gole çok yaklaştı. Sağ kanatta Arda Güler'den aldığı pasla ceza sahasına giren Cenk Tosun, yakın mesafeden sağ çaprazdan çok sert vurdu, meşin yuvarlak kaleci Livakovic'in kurtarışıyla yükseklik kazandı. Havalanan topa Umut Nayir kafayı vurdu, meşin yuvarlak üst ağlarda kaldı.

Hırvatistan karşılaşmayı 2-0 kazandı.


Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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