A Milli Takımı, EURO 2024 eleme grubundaki ilk mağlubiyetini aldı

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BURSA (AA) - UEFA 2024 Avrupa Şampiyonası (EURO 2024) Elemeleri D Grubu ikinci maçında sahasında Hırvatistan'a 2-0 mağlup olan Türkiye, gruptaki ilk yenilgisini aldı.

Bursa Büyükşehir Belediye Stadı'nda oynanan ve ilk yarısı da konuk ekibin 2-0 üstünlüğüyle tamamlanan mücadelede Hırvatistan'ın golleri Kovacic'ten geldi.

İlk maçlar sonucunda grupta 3 puanla lider durumda bulunan Türkiye, bu yenilgiyle 3. sıraya geriledi. Hırvatistan ise puanını 4'e yükseltti ve aynı puana sahip Galler ile ilk iki sıraya paylaştı.

Ay yıldızı ekip gruptaki üçüncü maçını 16 Haziran'da deplasmanda Letonya ile oynayacak.





- Hırvatistan'a karşı 4. yenilgi

A Milli Futbol Takımı, Hırvatistan ile oynadığı 11. maçta 4. yenilgisini aldı.

Rakibi karşısında yalnızca tek galibiyeti bulunan Türkiye, bu maçlarda rakibinden 15 gol yerken, 9 kez gol sevinci yaşadı.





- Bursa'da Arda Güler tezahüratları

A Milli Futbol Takımının genç oyuncusu Arda Güler karşılaşmanın ikinci yarısında oyuna dahil oldu.

Bursa'da ay yıldızlı takıma destek veren futbolseverler, Arda Güler'in oyuna girmesi için ilk yarıda ve ikinci yarıda tezahüratlarda bulundular. Teknik direktör Kuntz da 67. dakikada Orkun Kökçü'nün yerine Arda Güler'i sahaya sürdü.





- Tribünlerden TFF'ye tepki

Bursa'daki mücadelenin son dakikalarında tribünlerdeki bazı taraftarlar Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) yönetimi aleyhine tezahüratlarda bulundular. Taraftarlar, TFF yönetimini istifaya davet ettiler.

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