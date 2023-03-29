Türkiye- Hırvatistan maçının ardından

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Türkiye- Hırvatistan maçının ardından

AA

Türkiye- Hırvatistan maçının ardından

BURSA (AA) - Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi, UEFA 2024 Avrupa Şampiyonası'na (EURO 2024) katılma konusunda iddialı olduklarını söyledi.

Mehmet Büyükekşi, A Milli Futbol Takımı'nın Bursa'da oynanan Hırvatistan maçının ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Bursa'ya ve Bursalı taraftarlara destekleri nedeniyle teşekkür eden Büyükekşi, önemli bir karşılaşmayı geride bıraktıklarını ifade etti.

Büyükekşi, rakibin daha şanslı olduğunu aktararak, şöyle konuştu:

"Bu güzel günde galip gelmek istiyorduk ama rakibimiz maalesef daha şanslıydı. 9 gol pozisyonuna girdik ama maalesef hiçbirini gole çeviremedik. Rakibimiz 5 gol pozisyonuna girdi, 2 bireysel hatadan gol attılar. Dünya dördüncüsü, Dünya üçüncüsü olan geçen Dünya Futbol şampiyonasında dördüncü, bu son yapılanda dünya ikincisi olan ve FİFA sıralamasında 7. olan bir takıma karşı kaybettik. 2024 Avrupa Şampiyonasına katılma konusunda son derece iddialıyız. İnşallah bundan sonraki grup maçlarımızda rakiplerimizi yenerek yolumuza devam etmek istiyoruz. Bu mübarek ramazan günde Türk milletimize özellikle bir galibiyet armağan etmek istiyorduk ama olmadı. Özür diliyoruz halkımızdan. İnşallah bundan sonraki maçlarda yolumuza devam edeceğiz."

Oyuncuların iyi mücadele ettiklerini belirten Büyükekşi, "Önemli olan güzel futbol oynamak. Ermenistan maçında söylemiştim maalesef ilk devre iyi oynayamamıştık. Ama bugün başa baş bir mücadele örneği sergiledik. Hem teknik heyetimize hem futbolcularımıza burada teşekkür ediyorum. Son derece başarılı oldular. Önemli olan böyle oynamaları. Ben o yüzden onları takdir ediyorum." dedi.

Maçın son bölümünde tribünlerden federasyonu istifaya davet eden tezahüratlarla ilgili soru üzerine Büyükekşi, şunları kaydetti:

"Geçtiğimiz günlerde Amedspor'la Bursaspor talihsiz bir maç yaptı. Sahaya çok büyük bir müdahale olduğunu, gerek sahaya atılan patlayıcı torpiller, gerek su şişeleri. Profesyonel Futbolcu Disiplin Kurulu 9 maç ceza verdi. Daha sonra bu 7'ye düştü. Biliyorsunuz bunlar bağımsız kurullar. Federasyonun bu konuda herhangi bir müdahale etmesi söz konusu değil. Bütün cezalar da aynı şekilde. Onun için seyircileri biz her zaman bu konuda mazur görüyoruz. Çünkü bizim hedefimiz takımların fair play içerisinde maç yapmaları. Biz hep şunu söylüyoruz; spor dostluk, barış ve kardeşliktir. Bütün seyircilerimizle, tüm Türkiye'deki seyircilerimizle bu kurala riayet etmesini istiyoruz. Sahaya müdahale edip, yabancı cisimler atılması son derece yanlış. Seyircilerimizin bu konudaki yaptıkları özellikle hareketleri doğru bulmuyoruz. Bursa çok önemli bir şehrimiz. İnşallah bundan sonraki maçlarda uyum sağlarlar. Bu tüm Türkiye'deki takımlar için de geçerli. Tüm kurallara uymazsa disiplin cezaları aynı şekilde devam edecek."

- "Milli formayı giymek herkes için çok önemli, onur duydum"

100 kez milli formayı giydiği için Hırvatistan maçı öncesinde ödül verilen Arda Turan karşılaşmanın ardından yaptığı açıklamada, UEFA'ya ve TFF'ye teşekkür ettiğini belirterek, "Milli formayı giymek herkes için çok önemli, onur duydum." dedi.

Turan maçı kaybettiklerini için üzüntü duyduğunu ifade ederek, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Bu uzun bir yolculuk, bunlar var. Çok yetenekli ve kaliteli bir takımımız var. İnanıyorum ki turnuvaya gideceklerdir. Bugün olmadı ama sonrasında toparlayacaklar. Elinden gelen mücadeleyi yaptılar. Maçın başında çok gol kaçırdık atsaydık farklı olurdu. İnanıyoruz ki çok daha iyi olacaktır. Turnuvaya gideceklerine sonuna kadar inanıyorum.Birlik beraberlik olalım. O takımın içinde de o yetenekte lider oyuncular da var. O kaliteli oyuncular da var."

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Türkiye-Hırvatistan maçının ardından
YEREL HABERLER Türkiye-Hırvatistan maçının ardından
Arda Turan: Turnuvaya gideceğimize sonuna kadar inanıyorum
YEREL HABERLER Arda Turan: Turnuvaya gideceğimize sonuna kadar ...
Zlatko Dalic: Türkiye ile liderlik için yarışacağımızı düşünüyorum
YEREL HABERLER Zlatko Dalic: Türkiye ile liderlik için ...
Türkiye - Hırvatistan: 0-2
YEREL HABERLER Türkiye - Hırvatistan: 0-2
A Milli Takımı, EURO 2024 eleme grubundaki ilk mağlubiyetini aldı
YEREL HABERLER A Milli Takımı, EURO 2024 eleme grubundaki ilk ...
Futbol: 2024 Avrupa Şampiyonası Elemeleri
YEREL HABERLER Futbol: 2024 Avrupa Şampiyonası Elemeleri
Futbol: 2024 Avrupa Şampiyonası Elemeleri
YEREL HABERLER Futbol: 2024 Avrupa Şampiyonası Elemeleri
Türkiye - Hırvatistan: 0-2 (İLK YARI)
YEREL HABERLER Türkiye - Hırvatistan: 0-2 (İLK YARI)
Basketbol: 7Days Avrupa Kupası
YEREL HABERLER Basketbol: 7Days Avrupa Kupası
Türkiye-Hırvatistan maçından notlar
YEREL HABERLER Türkiye-Hırvatistan maçından notlar
Türkiye - Hırvatistan maçından notlar
YEREL HABERLER Türkiye - Hırvatistan maçından notlar
Bakan Kasapoğlu, Bursa´da depremzedelerle buluştu (2)
YEREL HABERLER Bakan Kasapoğlu, Bursa´da depremzedelerle buluştu (2)
Bakan Kasapoğlu, Bursa´da depremzedelerle buluştu
YEREL HABERLER Bakan Kasapoğlu, Bursa´da depremzedelerle buluştu
Bakan Kasapoğlu, Türkiye-Hırvatistan maçını depremzede çocuklarla izleyecek
YEREL HABERLER Bakan Kasapoğlu, Türkiye-Hırvatistan maçını ...
Bakan Kasapoğlu, Bursa'da depremzedelerle bir araya geldi:
YEREL HABERLER Bakan Kasapoğlu, Bursa'da depremzedelerle bir araya ...
Türkiye-Hırvatistan
YEREL HABERLER Türkiye-Hırvatistan
Bursa'da yüksek kesimlerde kar bekleniyor
YEREL HABERLER Bursa'da yüksek kesimlerde kar bekleniyor
Bursa'da özel eğitim öğrencilerinin velilerine yönelik giysi dikim kursu açıldı
YEREL HABERLER Bursa'da özel eğitim öğrencilerinin velilerine ...
Bursa'da Sedat Peker'in de yargılandığı "Köfteci Yusuf" davasının görülmesine devam edildi
YEREL HABERLER Bursa'da Sedat Peker'in de yargılandığı "Köfteci ...
Pitbull köpeği husumetlilerine saldırtan baba ve oğlu ağır cezada yargılanacak
YEREL HABERLER Pitbull köpeği husumetlilerine saldırtan baba ve oğlu ...
Bursa'daki "kripto para" için işlendiği iddia edilen cinayetle ilgili 4 sanık yargılanıyor
YEREL HABERLER Bursa'daki "kripto para" için işlendiği iddia edilen ...
GÜNCELLEME - Bursa'da bıçaklı kavgada 1 kişi öldü
YEREL HABERLER GÜNCELLEME - Bursa'da bıçaklı kavgada 1 kişi öldü
Bursa'da bıçaklı kavgada 1 kişi öldü
YEREL HABERLER Bursa'da bıçaklı kavgada 1 kişi öldü
Bursa'daki "pitbull"lu saldırı davası ağır cezada görülecek
YEREL HABERLER Bursa'daki "pitbull"lu saldırı davası ağır cezada ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.