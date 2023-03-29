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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Türkiye-Hırvatistan maçının ardından

AA

Türkiye-Hırvatistan maçının ardından

BURSA (AA) - UEFA 2024 Avrupa Şampiyonası (EURO 2024) Elemeleri D Grubu ikinci maçında Bursa'da Hırvatistan'a 2-0 mağlup olan A Milli Futbol Takımı'nın teknik direktörü Stefan Kuntz, iki takım arasındaki en büyük farkın kalite olduğunu söyledi.

Bursa Büyükşehir Belediye Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Kuntz, "Skordan memnun değiliz. Taktiksel olarak belirli bir beklentimiz vardı. Takım çok disiplinli şekilde söylediğimiz taktiksel unsurları sahaya yansıttı. Hırvatistan çok tecrübeli bir takım olmasına rağmen onları 8-9 bariz hataya zorladık. Aynı zamanda 3-4 pozisyona da girdik ama değerlendiremedik. Rakibimiz ilk atağında golü buldu. Bu seviyede en büyük fark kalite. Topla buluştuğunuzda ilk temasta ne yaptığınız çok önemli. Stanisic'in için golden önceki ilk temasta kendisi hazırlaması ve asistini düşünebiliriz. Bizim ise benzer durumlarda ilk temasta iyi kullanamadığımız anlar oldu, pozisyonları dezavantajlı duruma düşürdük." ifadelerini kullandı.

Takımının ortaya koyduğu oyundan genel olarak memnun olduğunu aktaran Stefan Kuntz, "Oyundan düşmedik, oyunun içindeydik, hep zorladık. Bu seviyedeki takıma karşı başa baş mücadele edeceğimizi gösterdik. Bu hissiyatı da bundan sonraki süreçlere yansıtmamız gerekiyor. İleriye dönük bu havada futbol oynamalıyız. Topla ilk temaslarımızda ayağımızdan kaçırdığımız toplar, bunlar benim gözümde bugünkü hassas noktalardı. Kalite farkını bu olaylar gösterdi." şeklinde konuştu.

Kuntz, hücum oyuncularının etkisiz kaldığı yönündeki bir eleştiri sonrasında ise şöyle konuştu:

"Oyuncularımızla beraber olmadığımız süreçte neler üzerine çalışmaları gerektiğini söylemiştik ve konuştuk. Haziran ayındaki kampımız süreç olarak biraz daha uzun olacak, onlarla birebir çalışma imkanımız olacak. Onların da bu süreçte söyleyeceklerimizi ciddiye alıp bu dönemi iyi değerlendireceklerini inanıyorum. Ofansif oyuncuları eleştirelim ama çok da üzerine gitmeyelim. O oyuncular gelecek maçlarda kilit rol alacaklar."

Alman teknik adam, "Hakan Çalhanoğlu sakatlandıktan sonra Arda Güler'i tercih edemez miydiniz?" sorusuna ise "Hakan bugün bariz 6 numara oynadı, o pozisyonda birebir değiştireceğimiz oyuncu Arda değildi." yanıtını verdi.

Stefan Kuntz, kulüp takımlarında az süre alan oyuncuların milli takımda forma giymesi hakkında ise şunları söyledi:

"Çağlar konusunda tüm bilgilere sahibiz. Çağlar’la sıkı iletişim halindeyiz, iki maça baktığınızda Çağlar iyi oyuncularımızdandı. Merih için de bu geçerli. Kulübünde daha az süre alıyor olabilir ama milli takım düzeyinde elimizdeki en iyi oyunculardan. Ferdi farklı mevkide oynadı, ilk devre biraz sıkıntılı olmuş olabilir ama 2-0 geriye düşmüştük ve farklı yerlerde değişiklikler yapmalıydık. İkinci yarı ofansif olarak daha iyi olmasını bekliyordum ve bunu da sahaya yansıttı. Onur, Ermenistan’a karşı iyi maç çıkartamamıştı. Zeki, Roma’da son maçlarda süre alamıyor, bu tarz maçlarda bu eksikliği görebiliyoruz. Elbette bazı bölgelerde zorluk çektiğimiz konular vardır ama ben kendime olduğundan fazla sıkıntı çıkarmak istemiyorum. Elimizdeki oyuncularla en iyi oyunu oynamaya çalışıyoruz Bugün taktiksel ve performans olarak elimizden gelenin en iyisini sahaya yansıttığımızı düşünüyorum."

Kuntz, hakemin milli takımın atağı sırasında maçı bitirmesi hakkında ise "Genel olarak hakemler üzerinde konuşmuyorum, eğer bizler girdiğimiz pozisyonları atsaydık bugün hiçbir şekilde onu düşünmemize gerek kalmazdı. Hakeme maçın ardından sorduğum soru çok basitti, eğer süren atağımızı ceza sahasına taşıdıysak o oyunu neden bitiriyorlar? Bunu anlamadığımı söyledim. Oradan bir gol atsak, bundan sonra da oyunu bitirebelirdi." ifadelerini kullandı.

Alman teknik adam son olarak Türk futbolunun temel sorunlarından birinin altyapılar olduğunu belirterek, "Türkiye’de mevcut akademiler ve futbol eğitim sistemi yok. Türkiye’de çok fazla yetenek var ama onları geliştirecek, onları geliştirecek doğru süreci yönetecek insanlara ihtiyaç var." şeklinde konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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