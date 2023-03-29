Bursa'da yangın çıkan evde mahsur kalan anneanne ve torunu balkondan kurtarıldı

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BURSA (AA) - Bursa'da yangın çıkan bir binanın ikinci katındaki evde mahsur kalan anneanne ve torunu kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.

Yıldırım ilçesi Hacıvat Mahallesi'nde 3 katlı bir apartmanın ikinci katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Alevlerin hızla yayılması üzerine dairenin balkonuna sığınan anneanne Metin D. (69) ve 16-17 yaşlarındaki torunu Betül A. balkona sığındı.

İhbar üzerine adrese giden itfaiye ekipleri, anneanne ve torununu merdivenle balkondan kurtardı.

Dumandan etkilenen Metin D. ve torunu Betül A, 112 Acil Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

İtfaiye ekiplerince söndürülen yangın, evde hasara neden oldu.



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