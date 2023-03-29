Bursa-İstanbul deniz otobüsü seferlerinde yeni iptaller

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

BURSA (AA) - Bursa Büyükşehir Belediyesince işletilen Bursa Deniz Otobüsleri (BUDO) seferlerinden 6'sı daha fırtına nedeniyle iptal edildi.

BUDO'nun intenet sitesinde yer verilen bilgiye göre, saat 14.00 İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya) ve İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Armutlu (İhlas), 15.25 Armutlu (İhlas)-Bursa (Mudanya), 15.30 Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci), 18.15 Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci) ile 18.30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya) seferleri yapılamayacak.

Aynı gerekçeyle BUDO'nun 07.00-10.30 saatlerindeki 6 seferi de gerçekleştirilememişti.





Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.