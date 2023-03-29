22. Ahmet Hamdi Tanpınar Edebiyat Yarışması'nın başvuru süreci başladı

BURSA (AA) - Osmangazi Belediyesince ünlü yazar Ahmet Hamdi Tanpınar'ın anısına bu yıl 22'ncisini düzenlediği "Ahmet Hamdi Tanpınar Edebiyat Yarışması"nda başvurular kabul edilmeye başlandı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, 2001'den itibaren her yıl geleneksel olarak düzenlenen ve bu sene konusu "şiir" olarak belirlenen yarışmanın katılım koşulları "www.osmangazikultursanat.com.tr" web sitesinden ilan edilecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, yarışmanın Türk edebiyatına şiir, hikaye, makale, roman, araştırma ve inceleme dallarında birçok eser kazandırdığını belirtti.



Dündar, yarışmanın edebiyatseverlerdan yoğun ilgi gördüğünü, bu durumun kendilerini mutlu ettiğini aktardı.

Yarışmaya katılan eserlerin en geç 2 Haziran mesai bitimine kadar Soğanlı Kültür Merkezi'ne ulaştırılması gerektiğini duyuran Dündar, jürinin değerlendirmeleri sonucu dereceye giren eserleri temmuz ayı içinde açıklayacaklarını, daha sonra ise ödül törenini gerçekleştireceklerini bildirdi.

Dündar, en önemli hususlarından birinin, yarışmaya katılıp jüri üyelerinin değerlendirmesinden geçen eserlerin kitap haline getirilmesi olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Bizler düzenlediğimiz yarışmalar ve sempozyumlar sonucunda ortaya çıkan eserleri, makaleleri, bilgileri kitap haline getiriyoruz. Geçtiğimiz yılların tüm yarışmalarına ait eserleri çok şükür Bursa belleğine kazandırdık. Bu yıl da etkinliklerimizin bir parçası olan Tanpınar dergisinin 7'ncisini çıkaracağız. Yarışmaya katılacak olan tüm edebiyatçılarımıza başarılar diliyorum. Ayrıca bu süreçte bizden desteklerini esirgemeyen kıymetli jüri üyelerimiz Prof. Dr. Turan Karataş, Prof. Dr. Abdullah Uçman, Metin Önal Mengüşoğlu, Mustafa Muharrem ve İhsan Deniz'e çok teşekkür ediyorum."

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