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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Japon uzmanlar Bursa'da depremle ilgili risk ve planlama çalışmasına başladı

AA

Japon uzmanlar Bursa'da depremle ilgili risk ve planlama çalışmasına başladı

BURSA (AA) - Bursa Büyükşehir Belediyesi ile Japonya Uluslararası İşbirliği Ajansı (JICA) tarafından yürütülecek "Deprem Riskini Azaltma ve Önleme Planlaması Projesi"nin başlatıldığı duyuruldu.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Japonya'dan gelen uzman ekipler, belediye görevlileriyle 42 ay boyunca daha dirençli bir Bursa için sahada çalışmalarda bulunacak.

Birinci derece deprem kuşağında yer alan Bursa'da, 1999 Marmara Depremi'nin ardından zemin etütleri araştırma birimini kurarak "Bursa İli Sismik Zemin Tehlike Değerlendirme Projeleri"ni hayata geçiren Büyükşehir Belediyesi, TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi ile imzalanan protokol kapsamında başlayan "Bursa Sismik Tehlike Değerlendirmesi ve Zemin Sınıflandırması Projesi" kapsamında ise "15 istasyon ile 9 fayın ayrı ayrı segmentlerini tespit ederek" oluşabilecek maksimum deprem büyüklüklerini belirledi.

Projeyle gerçekleştirilen jeofizik ve sondaj çalışmaları sonucunda, 3 Boyutlu Anakaya Derinlik Haritası, 1/100.000 ve 1/25.000'lik jeoloji haritaları ile Sismik Tehlike Haritası hazırlandı.

Bunların yanı sıra Büyükşehir Belediyesinin önceki aylarda JICA ile depreme karşı ortak proje yürütmek amacıyla imzaladığı Deprem Riskini Azaltma ve Önleme Planlaması Projesi'ne başlandı.

Japonya'dan gelen 12 kişilik uzman ekip, belediye görevlileriyle 18 aylık süreçte "Tehlike ve Risk Değerlendirme" sonuçlarını ortaya çıkaracak. Proje bitiminde ise "Kentsel Dirençlilik Planı" açıklanacak.

Projeyle, muhtemel bir depremde şehirde hasar riski yüksek alanlar, deprem zararlarının azaltılmasına yönelik yeni projelerin geliştirilmesinin yanında kısa, orta ve uzun vadede alınması gerekli önlemler, üretilecek senaryo depremler esas alınarak, mahalle bazında tüm alt ve üst yapılarda meydana gelebilecek hasar miktarları ile can kaybı olasılığı tespit edilecek.

- "Projenin sonunda 'kentsel planlama' modeli oluşturacağız"

Japon uzmanlar ile belediye ekipleri ilk toplantılarını, Büyükşehir Belediyesi Encümen Salonunda yaptı.

Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Ulaş Akhan, Genel Sekreter Yardımcısı Gülten Kapıcıoğlu, Deprem Risk Yönetimi ve Kentsel İyileştirme Dairesi Başkanı İbrahim Eken'in de katıldığı toplantıda, yapılacak çalışma ve planlamalar istişare edildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Deprem ve Zemin İnceleme Şube Müdürü Ahmet Ağlan, JICA ile Bursa Büyükşehir Belediyesinin yaklaşık 2 senedir işbirliği yaptığını bildirdi.

Japon ekibin Bursa'ya gelmesiyle Deprem Riskini Azaltma ve Önleme Planlaması Projesi'ne başlandığını belirten Ağlan, hasar riski yüksek alanlarının belirleneceğini ve kent içi dirençlilik planlarının oluşturulacağını aktardı.

Bu süreçte Japonların bilgi ve deneyimlerinden istifade edeceklerini kaydeden Ağlan, projenin kentsel dönüşüm için büyük bir altyapı oluşturacağına dikkati çekti.

JICA uzman ekibinin takım lideri Shinichi Fukasawa da yapılabilecek en doğru kentsel planlamanın ele alınacağını ve projenin nasıl geliştirilebileceğini konuşacaklarını ifade etti.

Ana hedeflerinin afet sonrası değil afet öncesi neler yapılabileceklerini belirlemek olduğunu vurgulayan Shinichi, şu bilgileri verdi:

"Belediyelerle ortak çalışmalar yaparak deprem riskini nasıl azaltacağımızı belirleyeceğiz. Japonya, depremlerden oldukça etkilenen bir ülke. Türkiye de deprem kuşağı bölgesinde yer alıyor. İki ülke arasında bilgi ve tecrübe paylaşımı yaparak sağlıklı yol alabiliriz. Türkiye'de 6 Şubat'ta yaşanan büyük depremden sonra oradaki şehirlerde de ekiplerimiz çalışmalar yaptı. Hem oradan aldığımız sonuçları hem de buradaki çalışmaları entegre ederek yol almalıyız. Projenin sonunda 'kentsel planlama' modeli oluşturacağız. Bursa için hazırlayacağımız proje, deprem riski taşıyan diğer tüm şehirlerde de uygulanabilir olmalı."

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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