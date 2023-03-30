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Bursalı İHH ekipleri ve gönüllüler depremzedeleri ramazanda da yalnız bırakmadı

AA

Bursalı İHH ekipleri ve gönüllüler depremzedeleri ramazanda da yalnız bırakmadı

BURSA (AA) - Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen illerde ilk günden itibaren arama kurtarma ve insani yardım çalışmalarını sürdüren İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı Bursa Şubesi, 3 ilçede kurdukları aşevleriyle ramazanda afetzedelere destek oluyor.

İHH İnsani Yardım Vakfı Bursa Şube Müdürü Mustafa İrgül, AA muhabirine, 6 Şubat'taki Pazarcık merkezli depremden yaklaşık 2 saat sonra Şube Başkanı Hüseyin Kaptan öncülüğünde kentteki İHH Afet Koordinasyon Merkezi'nde toplandıklarını, sabahın ilk ışıklarıyla arama kurtarma ekibini AFAD koordinesinde Gaziantep'in Nurdağı ilçesine gönderdiklerini söyledi.

Tamamı eğitimli, profesyonel arama kurtarma ekiplerinin de Nurdağı'na hareket ettiğini belirten İrgül, 101 gönüllünün bu ilçede 8 gün boyunca enkazlarda çalışma yaptığını dile getirdi.

Arama kurtarma konusunda deneyim kazanmış arkadaşlarının, bölgedeki çalışmalara katkı sağladığını anlatan İrgül, "Az sayıda personel ve çok sayıda gönüllüyle çalıştık. Bu gönüllüler aslında kendilerini görevli olarak addeden, arama kurtarma çalışmalarına bizatihi katılan, kentsel, dağ, medikal, su altı ve su üstü tüm arama kurtarma eğitimlerini tamamlamış profesyonel ekiplerdi. Arkadaşlarımız Nurdağı'nda 10 vatandaşımızı canlı olarak kurtardı." dedi.

İrgül, Nurdağı'ndaki arama kurtarma çalışmalarının sonlandırılmasının ardından bazı ekiplerin gelen çağrı üzerine Hatay'ın merkez Antakya ilçesine giderek çalışmalara destek verdiğini aktardı.

İlk günlerde Bursa'dan Kahramanmaraş'ın Elbistan ve Hatay'ın Antakya ilçelerine 13 araçla 60 gönüllünün gittiğini kaydeden İrgül, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Vatandaşlardan gelen yardımları da afet bölgesine sevk etmeye başladık. Bölgelerde oluşturulan geçici depolar ve lojistik merkezlerinden yardım dağıtımlarına hızlıca başladık. Elbistan merkez olmak üzere Kahramanmaraş bölgesinde yoğun çalışmalarımız oldu. Aşevleri oluşturduk, günde 3 öğün yemek dağıtmak suretiyle 2 bin kişiye sıcak yemek ikramımız oldu. Ramazan öncesine kadar 65 bin kişiye sıcak yemek ikramımız oldu. Aynı zamanda erzak dağıtımlarımız oldu. Bugüne kadar 7 farklı lokasyonda ve 13 bölgede yaptığımız insani yardım çalışmaları neticesinde 66 tır ve 1650 ton muhtelif insani yardım malzemesini bölgeye ulaştırdık ve dağıtımlarını gerçekleştirdik."

- Ramazan'da yaptıkları çalışmalar

Mustafa İrgül, ramazan ayı ile ilgili çalışmalara günler öncesinden başladıklarına ve yaptıkları planlama neticesinde Kahramanmaraş'ın Elbistan, Malatya'nın Doğanşehir ve Hatay'ın Kırıkhan ilçelerinde aşevleri oluşturduklarına değindi.

Elbistan'ta her gün 2 bin 500 kişiye iftar ve sahur, Doğanşehir'de 1700 kişiye iftar, 500 kişiye sahur verdiklerini dile getiren İrgül, son olarak Kırıkhan'dan gelen talep üzerine 800 kişiye iftarda yemek dağıtmaya başladıklarını ifade etti.

Sadece Bursa Şubesi olarak 5 bin 500 kişiye iftar ve sahur verdiklerini aktaran İrgül, "Bu, normal kapasitemizin çok üzerinde bir rakam. Bütün şartlarımızı zorlayarak bu felakete karşı duyarsız kalmama hassasiyetimizden dolayı elhamdülillah bu rakamlara ulaştık." değerlendirmesinde bulundu.

İrgül, ayrıca Elbistan'daki çadır kentte, teşrifatını ve malzemesini temin ederek iki çadırı anaokuluna dönüştüklerini anlattı.

Bölgede tespit ettikleri ve destek talebinde bulundukları gönüllü öğretmenlerin de yardımıyla bir aydır anaokulu faaliyetinin devam ettiği bilgisini veren İrgül, Bursa'dan test ve ders kitapları götürerek çocuklara dağıttıklarını, derslerinden, eğitimlerinden kopmamaları için yardım sağlamaya gayret ettiklerini belirtti.

"Ramazan Sokağı" adıyla etkinlikler de düzenlediklerini aktaran İrgül, şunları kaydetti:

"Her gün iftardan sonra çadır kentte çocuklarla bir araya geliniyor, çeşitli oyunlar oynanıyor, onlara ikramlar ve hediyeler takdim ediliyor. 'Ramazan Sokağı' uygulamamızla depremzedelerin yaralarını sarmaya dönük psikososyal destek vermeye gayret ediyoruz. Bütün bu çalışmalarda, depremin meydana geldiği günden bu yana 437 gönüllü arkadaşımız görev aldı. 40 farklı araç kullanıldı ve 100 bin kilometre yol katedildi. Halkımızın bu konudaki hassasiyetine birebir şahidiz. Onlardan aldığımız güç ve destekle inşallah bu çalışmaları uzun süre devam ettirmek istiyoruz."

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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