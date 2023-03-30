Otomotiv lisesinin robot takımı uluslararası yarışmanın Türkiye ayağında ikinci oldu

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BURSA (AA) - Bursa'da, Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği (OİB) Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencilerinin hazırladığı proje, Uluslararası FIRST Robotics Competition (FRC) yarışmasının Türkiye etabında ikinci seçildi.

Uluslararası FIRST Robotics Competition'nın (FRC) Türkiye ayağı, İstanbul'da 24-26 Mart'ta gerçekleştirildi.

Yaklaşık 50 lisenin yarıştığı organizasyonda OİB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi "GESTO ROBOTIC TEAM Robot Takımı", en yüksek ikinci puanı alarak "Highest Score Rookie Seed" ödülünü kazandı.

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