Bursa'da öğrenci velisinin darbettiği öne sürülen öğretmen için sendikalardan ortak basın açıklaması

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

BURSA (AA) - Bursa'da, Muradiye Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde görevli bir öğretmenin, öğrenci velisi tarafından darbedildiği ileri sürüldü.

Tophane Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğretmeni Zafer Çaycı'nın, öğretime devam ettikleri Muradiye Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde 28 Mart'ta öğrenci velisi tarafından darbedildiği iddiasına ilişkin bazı eğitim sendikalarınca basın açıklaması yapıldı.

Muradiye Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinin önünde toplanan Eğitim-İş, Eğitim Bir-Sen, Eğitim-Sen, Türk Eğitim-Sen ve Hürriyetçi Eğitim-Sen temsilcileri ile öğretmenler, yaşanan duruma tepki gösterdi.

Grup adına açıklama yapan Eğitim-İş Bursa Şube Başkanı Yeliz Toy, olaydan üzüntü duyduklarını belirterek, Çaycı ve okulun öğretmenlerine "geçmiş olsun" dileklerini iletti.

Failin, adeta okulu basarak bu eylemi gerçekleştirdiğini belirten Toy, "Sağlıkta şiddet yasası gibi eğitimde bir şiddet yasası yok." ifadesini kullandı.

"Mesleğimiz, onurumuzdur." diyen tüm öğretmenlerin ve tüm eğitim sendikalarının bir araya geldiğini anlatan Toy, failler cezalandırılıncaya kadar Çaycı'nın yanında olacaklarını sözlerine ekledi.

Eğitim Bir-Sen 1 No'lu Şube Başkanı Ramazan Acar ise bu olayı kınadıklarını ifade ederek, "Bunun son olmasını arzu ediyoruz. Eğitim sendikaları olarak böyle bir arada bulunmayla inşallah birlikte bir sonuç alabileceğimiz umudunu taşıyoruz." diye konuştu.

Diğer sendikaların şube yöneticileri de Çaycı'ya "geçmiş olsun" dileklerini ileterek sürecin takipçisi olacaklarını bildirdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.