Mudanya'da yakalanan hırsızlık zanlısı tutuklandı

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BURSA (AA) - Bursa'nın Mudanya ilçesinde hırsızlık suçundan arandığı gerekçesiyle yakalanan şüpheli tutuklandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, 3 ayrı hırsızlık olayının zanlısı A.S'nin (29) yakalanması çalışma başlattı.

Güvenlik kamerası kayıtlarını da inceleyen ekipler, bu kişiyi gözaltına aldı.



Emniyetteki işlemlerinin ardından ​​​​​​​adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

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