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Salon: Naim Süleymanoğlu

Hakemler: Can Mavisu, Murat Arıkanlı, Burak Durmuş



Bursa Uludağ Basketbol: Gizem Uca 5, Carter 30, Gonca Karataş 2, Özge Kavurmacıoğlu 12, İlsu Darıcıoğlu 3, Tuğçe Turus 3, Fluker 15



Beşiktaş GKN Kargo: Yağmur Kübra Taşar 9, Meltem Topaloğlu 4, İrem Naz Topuz 16, Kübra İmren Sevindik 21, Elif Bayram 21, Draşkiçevic, Zeynep Can, Bilings 3, Melek Uzunoğlu 12





1. Periyot: 22-17

Devre: 31-46

3. Periyot: 55-71





BURSA (AA) - ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi’nin sezonun 26. hafta maçında Beşiktaş GKN Kargo, Bursa Uludağ Basketbol’u 86-70 mağlup etti.

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