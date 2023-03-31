Bursa'da bariyere çarpan halk otobüsündeki 5 kişi yaralandı

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BURSA (AA) - Bursa'nın Osmangazi ilçesinde halk otobüsünün bariyere çarpması sonucu 5 kişi yaralandı.

Altınova Mahallesi İstanbul Yolu Caddesi'nde seyreden U.S'nin kullandığı 16 JJK 26 plakalı belediye halk otobüsü kontrolden çıkarak yol kenarındaki bariyere çarptı.

Tramvay durağı üst geçidinin yürüyen merdiveninin yanında yaşanan kazada, otobüste bulunan 5 yolcu yaralandı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Bursa Şehir Hastanesi ile Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Otobüsün kaldırılması için çalışma başlatıldı.

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