Bursa'da tekstil ve hazır giyim sektörlerinin temsilcileri Hollandalı heyeti konuk etti

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BURSA (AA) - Uludağ Tekstil İhracatçıları Birliği (UTİB) ve Uludağ Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği (UHKİB), Bursa'da ağırlanan Hollanda Döngüsel Tekstil Heyeti üyeleriyle yapılan ikili iş görüşmelerinde yeni işbirliklerinin temelini attı.

Birliklerden yapılan yazılı açıklamaya göre, tekstil ve hazır giyim sektörleri, döngüsel ekonomi temelinde Bursa'da 17 Hollandalı firmayla buluştu. Döngüsel tekstil işbirliğini geliştirmek amacıyla Hollanda'nın İstanbul Başkonsolosluğu, Hollanda Dışişleri Bakanlığı, UTİB ve UHKİB ortaklığında gerçekleştirilen Döngüsel Tekstil Ekonomi Heyeti ziyareti kapsamında ikili iş görüşmeleri ve networking aktiviteleri yapıldı.

Güne Koza Han'da başlayan heyet daha sonra AR-GE, eğitim, tasarım ve dijital dönüşüm alanlarında sektördeki iyi uygulama merkezleri olan Bursa Teknoloji Koordinasyon ve AR-GE Merkezi (BUTEKOM), Bursa Model Fabrika ile Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) Enerji Verimliliği Merkezi'ni ziyaret etti. Ziyaretlerin ardından gerçekleştirilen ikili iş görüşmelerinde her iki ülke firmaları, işbirliği için ilk adımları attı.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen UTİB Yönetim Kurulu Başkanı Pınar Taşdelen Engin, Hollanda heyetinin gerçekleştirdiği ziyaretin karşılıklı fayda sağlayacağını ifade etti.

Üyelerinin tekstil sektöründeki kurum ve organizasyonlarla yerel bazda ve dünya çapında iletişim ve koordinasyonun oluşturmasında UTİB olarak önemli bir rol oynadıklarını vurgulayan Engin, şu değerlendirmede bulundu:

"Hollanda heyetini de bu kapsamda Bursa'da ağırlamaktan mutluluk duyduk. Tekstil, Bursa'nın tarihi uzmanlığıdır. Çeşitli ipliklerin kullanıldığı üst segment kumaşların dünyaca beğenilen giysilere dönüşmesine tanıklık eden yabancı alıcılarımız, Bursa'da aradıkları her şeyi bulabiliyor. 195 ülkeye ihracat yapılan Bursa tekstil sektörünün sadece ürün yelpazesi anlamında değil, pazar olarak da önemli imkanlar sunduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz. UTİB olarak dünyanın birçok yerinden katılımla, fiziksel ve sanal olarak B2B toplantıları ve ticaret heyetleri organize ediyoruz. Hollanda da bu planlamalarımızda ön sıralarda ve yakın gelecekte bu ülkeyi ziyaret etmek için kapsamlı bir program oluşturacağız. Şirketlerimizin işbirliği seviyesini yükseltmek için ikili görüşmeler gerçekleştirdik. Bu bağlamda ülkelerimizdeki tekstil sektörleri arasında istikrarlı bir ticaret köprüsünün temellerini attığımıza inanıyorum."

- "Bölgemiz, dünya markaları ile stratejik işbirliklerinde önemli bir aktör"

UHKİB Yönetim Kurulu Başkanı Nüvit Gündemir de birliklerinin 2021 yılında 1,1 milyar dolar ihracatla, 21,2 milyar dolar olan Türkiye'nin toplam hazır giyim dış satımından yüzde 5 pay aldığını kaydetti.

En büyük pazarlarının İspanya, Hollanda, Almanya, İngiltere ve Fransa olduğunu bildiren Gündemir, "Bölgemiz, dünya markaları ile stratejik işbirliklerinde önemli bir aktör konumumda. Avrupalı markaların tedarik süreçlerini yeniden gözden geçirdiği bu dönem, bize krizden fırsat yaratma fırsatı verdi. Bu dönemde güvenli ve sağlam bir tedarik zinciri arayışıyla 'Made in Türkiye' markasının öne çıkmasından da faydalanabildik." ifadesini kullandı.

Gündemir, yakaladıkları ivmenin artarak devam etmesi için üzerlerine düşen görevleri yerine getirmekte kararlı olduklarını vurguladı.

Giyim ihracatçıları olarak, tasarım ve sürdürülebilirlik temelli ürünlerin hem çevresel hem de finansal açıdan katma değerinin farkında olduklarını belirten Gündemir, "Gençleri ve girişimcileri yenilikçi çözümler noktasında teşvik etmek en büyük önceliğimiz. Bu bağlamda Hollanda heyeti ziyaretinin hem ülke hem de şirketlerimizin ekonomisine önemli katkılar sağlamasını temenni ediyorum." dedi.

Hollanda'nın Ankara Büyükelçiliğinden Ekonomi Başmüşaviri Paul Zwetsloot ise Türk tekstil ve hazır giyim sektörünün, endüstriyel tecrübesi, ürün çeşitliliği ve esnek üretim kapasitesi, girişimciliği destekleyen yapısı, sektördeki devamlı yatırımları ve köklü lojistik altyapısı ile Hollandalı firmalar için önemli bir müttefik olduğuna işaret etti.

Zwetsloot, bu heyetin iki ülke arasındaki işbirliğini ilerleterek tekstil ve hazır giyim sektörünün geleceği için kilit öneme sahip yeniliklerin öne çıkarılmasında önemli bir rol oynamasını umduğunu kaydetti.

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