AK Parti Bursa İl Teşkilatı ve milletvekili aday adayları iftarda bir araya geldi

BURSA (AA) - AK Parti Bursa İl Teşkilatı ve milletvekili aday adayları iftar programında buluştu.

Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen iftarda konuşan AK Parti İl Başkanı Davut Gürkan, AK Parti'nin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde yeni bir seçime daha hazırlandığını söyledi.

Seçimlerin ülkeye hayırlar getirmesini dileyen Gürkan, Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle seçim sürecini daha sessiz yürüteceklerini kaydetti.

Gürkan, böyle bir felaketi atlatmanın her devletin harcı olmadığını vurgulayarak, şöyle konuştu:

"Bu zamana kadar yaptığımız çalışmalarla devleti her daim ayakta tutmak ve devleti bundan sonraki nesillere payidar olarak devam ettirebilmek için AK Parti hükümeti olarak elimizden gelen gayreti gösterdik. AK Parti'de görev üstlenmek demek herhangi bir makam, mevki sahibi olmak değildir. AK Parti'de görev üstlenmek demek devletimizi güçlendirmek için dünyanın her yerindeki mazlumların da mağdurların yanında yer almak için gece gündüz çalışmaya talip olmak demektir. Partimizin her kademesinde sorumluluk üstlenen bizler eser ve hizmet yarışında bayrağı yeni nesillere teslim edene kadar bu vazifeyi hakkıyla yerine getirmekle mesulüz."

Türkiye yüzyılını 2023 seçimleriyle başlatacaklarını belirten Gürkan, "15 seçimden beri hiçbir zaman milletimizin bizi mahcup etmediği gibi bu seçimde de milletimizin yanında olacağını ve onlara mahcup olmayacağımıza inanıyorum. Biz parti olarak milletimizin hayallerini gerçekleştirmiş, ideallerini gerçekleştirmiş bir partiyiz." dedi.

Gürkan, AK Parti Bursa milletvekili aday adaylarına çalışmalarında başarılar diledi.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş da milletvekili aday listesinin 9 Nisan'da açıklanacağını dile getirerek, "Asıl olan listeler açıklandıktan sonra hep beraber aynı heyecanla, aynı işi yapmak, bu listelerin arkasında durmaktır. Nihayetinde 20 milletvekili adayımız olacak. Bizi bugünlere getiren tabii ki liderimizin teşkilatımızın, parti büyüklerimizin belediye başkanlarımızın, milletvekillerimizin, bakanlarımızın heyecanıdır, coşkusudur, bilgi birikimidir, tecrübesidir. Ama bizi bugünlere getiren aynı zamanda birlik ve beraberliktir." diye konuştu.

İftar programına, AK Parti'li ilçe belediye başkanları, İl Başkanlığı üyeleri ve AK Parti Bursa milletvekili aday adayları katıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.