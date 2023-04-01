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Salon: TOFAŞ

Hakemler: Kerem Baki, Ziya Özorhon, Ali Köseoğlu

Frutti Extra Bursaspor: Dudzinski 6, Needham 12, Onuralp Bitim 8, Clemmons 10, Auguste 10, Yiğitcan Saybir 2, Andrews 25, Ömer Utku Al 8, Enes Berkay Taşkıran

Bahçeşehir Koleji: Boutsiele 20, Morgan 6, Muhammed Baygül 9, Yunus Emre Sonsırma, Smith 16, Yiğit Arslan 18, Hadi Özdemir 8, Hall 10, Blazic

1. Periyot: 18-26

Devre: 34-48

3. Periyot: 56-69







BURSA (AA) - Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 23. haftasında Bahçeşehir Koleji, deplasmanda Frutti Extra Bursaspor'u 87-81 yendi.

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