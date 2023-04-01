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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi

AA

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi

Salon: TOFAŞ

Hakemler: Kerem Baki, Ziya Özorhon, Ali Köseoğlu

Frutti Extra Bursaspor: Dudzinski 6, Needham 12, Onuralp Bitim 8, Clemmons 10, Auguste 10, Yiğitcan Saybir 2, Andrews 25, Ömer Utku Al 8, Enes Berkay Taşkıran

Bahçeşehir Koleji: Boutsiele 20, Morgan 6, Muhammed Baygül 9, Yunus Emre Sonsırma, Smith 16, Yiğit Arslan 18, Hadi Özdemir 8, Hall 10, Blazic

1. Periyot: 18-26

Devre: 34-48

3. Periyot: 56-69


BURSA (AA) - Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 23. haftasında Bahçeşehir Koleji, deplasmanda Frutti Extra Bursaspor'u 87-81 yendi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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