Salon: TOFAŞ
Hakemler: Kerem Baki, Ziya Özorhon, Ali Köseoğlu
Frutti Extra Bursaspor: Dudzinski 6, Needham 12, Onuralp Bitim 8, Clemmons 10, Auguste 10, Yiğitcan Saybir 2, Andrews 25, Ömer Utku Al 8, Enes Berkay Taşkıran
Bahçeşehir Koleji: Boutsiele 20, Morgan 6, Muhammed Baygül 9, Yunus Emre Sonsırma, Smith 16, Yiğit Arslan 18, Hadi Özdemir 8, Hall 10, Blazic
1. Periyot: 18-26
Devre: 34-48
3. Periyot: 56-69
BURSA (AA) - Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 23. haftasında Bahçeşehir Koleji, deplasmanda Frutti Extra Bursaspor'u 87-81 yendi.