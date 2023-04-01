Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu'nda çekici kamyonete çarptı: 2 yaralı

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BURSA (AA) - Bursa'nın Orhangazi ilçesi Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu'nda çekicinin kamyonete arkadan çarptığı kazada 2 kişi yaralandı.

Orhangazi kavşağı yakınlarında, Muammer Yıldırım (39) idaresindeki 34 MBF 320 plakalı oto kurtarma aracı İstanbul istikametine seyir halindeyken emniyet şeridinde giden Engin Arsakay (43) idaresindeki 34 EUB 524 plakalı kamyonete arkadan çarptı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada çarpmanın şiddetiyle kafasını ön cama çarparak yaralanan kamyonet sürücüsü Arsakay, 112 Acil Servis ambulansıyla Orhangazi Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

Araç içinde sıkışan çekici sürücüsü Yıldırım ise itfaiye ekiplerinin yaklaşık 20 dakikalık çalışması sonucu sıkıştığı yerden kurtarıldı.

Yaralanan diğer sürücü de ambulansla aynı hastaneye kaldırıldı.

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