Bulgaristan'daki erken seçim kapsamında Bursa ve çevre illerde oy verme işlemi sürüyor

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BURSA (AA) - Bulgaristan'da gerçekleşen erken genel seçim için Bursa, Yalova, Eskişehir, Balıkesir, Çanakkale ve Bilecik'te yaşayan çifte vatandaşlar sabah saatlerinden itibaren sandık başına gitti.

Bursa'da yaşayan çifte vatandaşlar ilde açılan 39 sandıkta saat 07.00 itibarıyla oy kullanmaya başladı.

Bulgaristan'ın Bursa Konsolosluğunun önüne gelen Balkan Göçmenleri Kültür ve Dayanışma Derneği (BAL-GÖÇ) Genel Başkanı Emin Balkan, Bulgaristan'da 2 yıl içinde 5'inci parlamento seçiminin gerçekleştirildiğini söyledi.

Bulgaristan'da bir siyasi kriz sürecinin yaşandığını anlatan Balkan, "İnşallah bugün bu krizi çözeceğiz." dedi.

Türkiye'de 300 binin üzerinde Bulgaristan vatandaşı kayıtlı seçmen olduğunu ifade eden Balkan, şunları söyledi:

"Biz Bulgaristan'daki demokrasinin gelişmesi, Bulgaristan'daki kardeşlerimizin hükümetin içinde yer alması için elimizden geleni yapıyoruz, yapmaya da devam edeceğiz. Tabii insanlarımız çok yoruldular. Bulgaristan'da da katılımcı çok düşük. En azından bu seçimlerde, bugün hava da güzel, hemşerilerimizin sandığa sahip çıkmasını arzu ediyoruz. Ümit ediyorum ki sandığa sahip çıkacaklar. Bulgaristan'daki kardeşlerimiz de hükümetin içinde olacaklar. "

- Yalova

Yalova'da oylarını kullanmak için sabah erken saatlerde sandıkların kurulduğu okul ve merkezlere giden vatandaşlar, 07.00 itibarıyla oy kullanmaya başladı.

İl merkezindeki Gaziosman Paşa İlkokulu'nda kurulan sandıklara oy verme işlemi için gelen çifte vatandaşlar, seçimlerin Bulgaristan Türkleri için hayırlı olmasını diledi.

Seçim çalışmalarını takip eden Yalova Balkan Göçmenleri Derneği Başkanı Lütfi Özgür, AA muhabirine, kurulan 4 sandıkta çifte vatandaşların akşam 20.00'ye kadar oy kullanabileceklerini ifade etti.

Yaklaşık 2 bin 800 seçmenden sandığa gitmelerini isteyen Özgür, "Bütün üyelerimizi, çifte vatandaşlarımızı sandığa davet ediyoruz. Bilindiği gibi Bulgaristan'da siyasi bir istikrarsızlık, siyasi bunalım var. Bunu gidermek adına üyelerimiz, çifte vatandaşlarımız muhakkak sandık başına giderek oyunu kullansın." diye konuştu.

Seçimlerde sorumluluk sahibi olarak akılcı adımlarla, diyalogla gittiklerine de vurgu yapan Özgür, Bulgaristan'da partiler arasında bu diyaloğun olmadığını söyledi.

Sabah erken saatlerde görevli olduğu sandık için okula geldiğini anlatan Sebile Sert ise, 1989 yılında henüz 4 yaşındayken Bulgaristan'dan göç ettiğini belirterek, "Bugün Bulgaristan seçimlerinde oy kullandım. Bu bizim için önemli bir gün. Sorumluluk sahibi olan bütün Bulgaristan Türklerini oy kullanmaya davet ediyorum." ifadelerini kullandı.

Eşiyle oyunu kullanmak için okula gelen Osman Erdoğan da, 1997 yılında Türkiye'ye gelerek Yalova'da yaşamaya başladıklarına vurgu yaptı.

Erdoğan, "Bugün bizim için önemli bir gün. Yarın bir kanun çıkarılmasına da belki destek olmuş oluruz onlara. Herkesi oy kullanmaya davet ediyoruz." dedi.

- Eskişehir

Eskişehir'de ise Çankaya Mahallesi'nde yer alan Gazi Yakup Satar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Şirintepe Mahallesi'ndeki Şehit Teğmen Subutay Alkan Ortaokulu ile Kardeşler Ortaokulu'nda yaklaşık 1600 seçmen için sandıklar kuruldu.

Gazetecilere açıklamalarda bulunan Eskişehir Balkan Göçmenleri Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı Habibe Aydın, oy verme işleminin sabahın erken saatlerde başladığını ifade etti.

- Balıkesir

Balıkesir'de merkez Altıeylül ilçesine bağlı Dinkçiler Mahallesi'ndeki Yunus Emre Ortaokulu, Bandırma'daki Bilim ve Sanat Merkezi ve Ayvalık'taki 15 Eylül Ortaokulunda seçmenler için sandıklar kuruldu.

Kentte yaşayan çifte vatandaşlar, kurulan sandıklarda Bulgaristan'dan gelenlerin de aralarında bulunduğu görevlilerin kontrolünde sabah saatlerinden itibaren oy kullanmaya başladı. 07.00'de başlayan oy kullanma işlemi, 20.00'ye kadar devam edecek.

Oy kullananlardan İzzet Gürsoy seçimlerin hayırlı olması temennisinde bulundu.

Bekir Osmanoğlu da her seçimde gelip oy kullandığını belirterek, ülkesi için seçimlerin hayır getirmesini diledi. Osmanoğlu, "İnşallah bizim Türk Partisi biraz daha fazla milletvekili çıkarır, bizim için de daha iyi olur. Oraya vardığımızda haklarımızı kullanırız, daha güzel olur. Herkese başarılar diliyorum." dedi.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ekipleri de okul bahçesine kurdukları stantta oy kullanan vatandaşlara Ramazan pidesi ikramında bulundu.

- Bilecik

Kentteki Malhun Hatun İlkokulu giden vatandaşlar, kurulan sandıkta oy kullanmaya başladı. Çifte vatandaşların oy verme işlemlerinden önce sandık görevlilerince pasaport ve kimlik bilgileri kontrol edildi.

Bilecik Bulgaristan Göçmenleri Koordinatörü Orhan Şenkurt, AA muhabirine, seçimlerin oy kullanacak vatandaşlara hayırlı olmasını dileğinde bulunarak, "2 Nisan Bulgaristan Parlamento seçimleri için Bilecik'te yaşayan çifte vatandaşlarımız oy kullanıyorlar. Oy kullanma işlemine vatandaşlarımız ilgi gösteriyor. Bilecik ve ilçeler olmak üzere 250 seçmenimiz bulunuyor." dedi.

Bilecik Belediye Başkan Vekili Melek Mızrak Subaşı da oyunu kullanarak, seçim sonuçlarının hayırlı olması temennisinde bulundu.

- Çanakkale

Çanakkale il merkezi ve Gökçeada ilçesinde Uğurlu köyünde vatandaşların oy kullanması için birer sandık kuruldu.

Sabah saatlerinden itibaren Çanakkale'deki Cumhuriyet Ortaokulu'na gelen vatandaşlar oylarını kullandı.

BAL-GÖÇ Çanakkale Şube Başkanı Ahmet Uslu, Çanakkale'de 500 vatandaşın oy kullanacağını söyledi.

Oy kullanan vatandaşlar da seçimlerin hayırlı olması dileğinde bulundu.

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