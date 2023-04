Bursa'da otizmli çocuklar "vosvoslarla" şehir turu attı

BURSA (AA) - Bursa'da, 2 Nisan Dünya Otizm Farkındalık Günü dolayısıyla otizmli çocuklar ve aileleri, mavi balonlarla süslenen "vosvoslarla" şehir turu attı.

Bursa Büyükşehir Belediyesi, Bursa Otizm Derneği ve Vos Garage 16 tarafından geleneksel olarak gerçekleştirilen farkındalık konvoyuyla otizme dikkat çekildi.

Beşevler Meydanı'nda mavi balonlarla süslenen araçlar, otizm konusunda toplumsal duyarlılık sağlanması amacıyla otizmli çocuklar ve aileleriyle şehirde tur attı.

Etkinliğe katılan Bursa Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Fethi Yıldız, otizmlilerin kendileri için çok önemli olduğunu söyledi.

Bursa Büyükşehir Belediyesi olarak her zaman otizmlilerin ve ailelerinin yanında olduklarını ifade eden Yıldız, "Sadece bir gün değil her zaman yanlarındayız ve yanlarında olduğumuzu da her fırsatta hissettiriyoruz." dedi.

Bursa Otizm Derneği Başkanı Emel Kanberoğlu ise otizm konusundaki farkındalığın çok önemli olduğunu vurguladı.

Herkesin otizm konusunda bilinçlenmesi gerektiğini ifade eden Kanberoğlu, "Özellikle gençler bilinçlensin istiyoruz. Çünkü geleceğin anne babası onlardır." ifadesini kullandı.

