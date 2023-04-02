Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi

AA

Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi

Salon: Cengiz Göllü

Hakemler: Sadettin Deneri, Melike Erol Özkan

Hekimoğlu Global Connect Travel BVİ: Uğur Kılınç, Grozdanov, Muhammet Delibaş, Mehmet Hacıoğlu, Sercan Abanoz, Nalobin (Umut Özdemir, Metin Durmuş, Gökhan Çatal, Cavalcante, Esat Dalgıç)

Bursa Büyükşehir Belediyespor: Radke, Gökhan Gökgöz, Emre Batur, Metin Toy, Bahov, Arthur (Fatih Yörümez, Burak Çevik, Halil Dolaşık, Emre Berat Fırat, Fatih Cihan, Berk Dilmenler, Halit Kurtuluş)

Setler: 17-25, 14-25, 20-25

Süre: 64 dakika (20, 20, 24)


BURSA (AA) - Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 24. haftasında Bursa Büyükşehir Belediyespor, Hekimoğlu Global Connect Travel BVİ'yi 3-0 mağlup etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Bursa'da otizmli çocuklar "vosvoslarla" şehir turu attı
YEREL HABERLER Bursa'da otizmli çocuklar "vosvoslarla" şehir turu ...
Bursa'daki meslek lisesinde depremzede öğrenciler için "konteyner sınıf" üretiliyor
YEREL HABERLER Bursa'daki meslek lisesinde depremzede öğrenciler ...
Bursa'da Bulgaristan seçimleri için sandığa gittiler
YEREL HABERLER Bursa'da Bulgaristan seçimleri için sandığa gittiler
Bulgaristan'daki erken seçim kapsamında Bursa ve çevre illerde oy verme işlemi sürüyor
YEREL HABERLER Bulgaristan'daki erken seçim kapsamında Bursa ve ...
Oğlunun katiline verilen cezayı, mezarı başında ağlayarak okudu
YEREL HABERLER Oğlunun katiline verilen cezayı, mezarı başında ...
'DRİFT' YAPARKEN YAKALANDI, 32 BİN TL CEZA YEDİ; O ANLAR KAMERADA  
YEREL HABERLER 'DRİFT' YAPARKEN YAKALANDI, 32 BİN TL CEZA YEDİ; O ...
'Drift' yaparken yakalandı, 32 bin TL ceza yedi; o anlar kamerada
YEREL HABERLER 'Drift' yaparken yakalandı, 32 bin TL ceza yedi; o ...
Kamyonetle çarpışan motosikletli öldü
YEREL HABERLER Kamyonetle çarpışan motosikletli öldü
Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu'nda çekici kamyonete çarptı: 2 yaralı
YEREL HABERLER Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu'nda çekici kamyonete ...
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi
YEREL HABERLER Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi
Anne ile kızı, 4'üncü kattan atladı
YEREL HABERLER Anne ile kızı, 4'üncü kattan atladı
21'inci sıradaki Togg alıcısı: Araç gelince yakınlarımla birer tur atacağız
YEREL HABERLER 21'inci sıradaki Togg alıcısı: Araç gelince ...
AK Parti Bursa İl Teşkilatı ve milletvekili aday adayları iftarda bir araya geldi
YEREL HABERLER AK Parti Bursa İl Teşkilatı ve milletvekili aday ...
Belediye otobüsü üst geçit merdivenine çarptı: 5 yaralı; kaza anı kamerada
YEREL HABERLER Belediye otobüsü üst geçit merdivenine çarptı: 5 ...
Bursa'da tekstil ve hazır giyim sektörlerinin temsilcileri Hollandalı heyeti konuk etti
YEREL HABERLER Bursa'da tekstil ve hazır giyim sektörlerinin ...
Bursa'da bariyere çarpan halk otobüsündeki 5 kişi yaralandı
YEREL HABERLER Bursa'da bariyere çarpan halk otobüsündeki 5 kişi ...
Bursa Şehir Hastanesinde açılan merkez organ nakli bekleyen hastalara umut oldu
YEREL HABERLER Bursa Şehir Hastanesinde açılan merkez organ nakli ...
Paulo Coelho'nun fotoğrafını paylaştığı Türk çoban: Köyümüze bekliyoruz
YEREL HABERLER Paulo Coelho'nun fotoğrafını paylaştığı Türk çoban: ...
İbrahim Can´ı öldüren polise cezada kapsam değişti, `iyi hal´ indirimi uygulandı; 13 yıl hapis
YEREL HABERLER İbrahim Can´ı öldüren polise cezada kapsam değişti, ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.