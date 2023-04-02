MHP Genel Sekreteri Büyükataman, Bursa'da teşkilat yöneticileriyle bir araya geldi:

BURSA (AA) - Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Sekreteri İsmet Büyükataman, "Cumhur İttifakı ve MHP olarak bizim önceliğimiz, 14 Mayıs'ta yapılacak seçimlerden daha önemli olarak, deprem bölgesinin imar ve ihyasıyla alakalı vatandaşımızın yaralarının sarılmasıdır." dedi.

MHP Bursa İl Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Büyükataman, 14 Mayıs'taki seçimlere yönelik teşkilat içi istişare toplantıları kapsamında, Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'ndeki iftar programında, parti yöneticileri ve geçmiş dönemlerde çeşitli görevlerde bulunmuş teşkilat mensuplarıyla bir araya geldi.

Burada konuşma yapan Büyükataman, önlerinde tarihi ve kritik bir süreçte idrak edilecek bir seçimin bulunduğunu, ancak önceliklerinin 11 ilde yaşanan depremin yaralarını bertaraf etmek olduğunu kaydederek, "Orada çaresiz bitap konumda geleceğe dair umutları tükenmiş vatandaşımızın yeniden hayata bağlanmasını, sahipsiz olmadıklarını hissetmelerini temin konusunda gayret ortaya koymak icap ediyor. Cumhur İttifakı ve MHP olarak bizim önceliğimiz, 14 Mayıs'ta yapılacak seçimlerden daha önemli olarak, deprem bölgesinin imar ve ihyasıyla alakalı vatandaşımızın yaralarının sarılmasıdır." ifadesini kullandı.

Deprem bölgesine yönelik MHP'nin tüm mensuplarının, yapılması gerekenler hususunda gayret gösterdiğini vurgulayan Büyükataman, belediyelerle, Ülkü Ocakları'nın bütün mensuplarıyla, parti teşkilatlarıyla ilk günden itibaren bölgede olduklarını belirtti.

Devletin tüm imkanlarıyla depremin ilk gününden itibaren bölgede olduğunun altını çizen Büyükataman, şunları aktardı:

"Devlet, bölgeye bütün kurumlarıyla nüfuz ederek yaraları sarmanın samimi gayreti içerisindedir. Bir yandan cenazelerimizi defnediyor öte yandan günlük ihtiyaçları karşılamaya gayret sarf ediyoruz. Bir yandan enkazları kaldırmanın çabası içerisinde oluyoruz ama öte yandan bir yıl içerisinde yeniden o bölgenin imar ve ihyasının temini konusunda da bütün gücümüzü seferber etmek suretiyle bir gayret ortaya koyuyoruz. Hamdolsun devletimiz orada. Cumhurbaşkanımız, Sayın Genel Başkanımız, hemen her gün bir il veya ilçede depremzede kardeşlerimizle birlikte olmanın gayretini ortaya koyuyorlar."

Deprem bölgesinden geçici süreyle de olsa ülkenin farklı bölgelerine göç eden çok sayıda vatandaş olduğunu hatırlatan Büyükataman, sözlerini şöyle sürdürdü:



"Bursa'da da 30 bin civarında deprem bölgesinden gelen vatandaşımız var. İlçe başkanlarımız, ilk günden itibaren ilçelerine gelen depremzede vatandaşımızla yakinen alakadar oluyor. Sağ olsun başta Büyükşehir Belediye Başkanımız ve ilçe belediye başkanlarımız olmak üzere hem Bursa'mızda hem de deprem bölgesinde kendilerine emanet edilen yerlerde yaraları sarabilmek, bir nebze olsun derman olabilmek için gece demeden gündüz demeden samimi bir gayret ortaya koyuyorlar. Şüphesiz kayıplarımızı geri getirmemiz mümkün değil, ancak Allah'ın izniyle kalanların umutlarını yeşertecek, onların yine huzur ve güven içerisinde bulundukları yerde yaşamlarını sürdürebilmelerine imkan sağlayacak, başta konut olmak üzere her türlü ihtiyaçları kısa süre içerisinde giderilecek."

MHP'ye 14 Mayıs seçimleri için çok sayıda milletvekilliği aday adaylığı müracaatı yapıldığını söyleyen Büyükataman, 1 haftalık süre içerisinde yaklaşık 4 bin 600 civarında aday adaylığı başvurusu aldıklarını dile getirdi.



MHP Genel Sekreteri Büyükataman, şunları kaydetti:



"Bu müracaatlar içerisinde önemli bir kısmı yurt dışından olmak üzere, planlı ve organize bir takım bölücü örgütlerin, FETÖ dahil olmak kaydıyla bir takım organizasyonların, MHP aday adaylığı sürecinde özel bir gayretinin olduğunu gözlemledik. Bütün bunları yakinen takip ettik. İnceleyip irdeledik. Netice itibarıyla geçtiğimiz hafta salı günü bütün evrakları tamamlanmış, talep edilen bütün hususların yerine getirildiği toplamda bin 894 aday adayı müracaatının MHP'ye yapıldığını gördük. Şu an itibarıyla bu bin 894 müracaat içerisinde yine milletvekili adayı olup olmamasıyla alakalı bir takım hukuki soruşturmalar, incelemeler ve denetlemeler, hukuk büromuz tarafından seçim işleri nezaretinde yürütülüyor."

Programda konuşan MHP Bursa Milletvekili Mustafa Hidayet Vahapoğlu ise "Bu seçim, İstiklal Harbi dönemimizde Kuvayımilliye'nin saflarında yer alanlar ile Yunan ordusuna has pirinç ile etli pilav götürenlerin mücadelesidir." değerlendirmesinde bulundu.

Programa, MHP MYK Üyesi Fevzi Zırhlıoğlu, MDK Üyesi Muhammet Tekin, MHP Bursa İl Başkanı Cihangir Kalkancı, il başkan yardımcıları, ilçe başkanları ile geçmiş dönemlerde davaya emek vermiş ve çeşitli görevlerde bulunmuş teşkilat mensupları katıldı.

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