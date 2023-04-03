BUÜ, 2022 Girişimci ve Yenilikçi Üniversite Endeksi listesinde ilk 20'de yer aldı

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BURSA (AA) - Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ), TÜBİTAK tarafından hazırlanan 2022 yılı Girişimci ve Yenilikçi Üniversite Endeksi'nde, önceki yıla göre puanını yükselterek ilk 20 içinde yer alma başarısı gösterdi.

BUÜ'den yapılan açıklamaya göre, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile TÜBİTAK iş birliğinde hayata geçirilen "Girişimci ve Yenilikçi Üniversite Endeksi" 2022 sonuçları Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ve TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal'ın katıldığı törende kamuoyuna duyuruldu.



YTÜ Davutpaşa Kampüsü'nde yapılan törene, BUÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz ve diğer üniversitelerin rektörleri de katıldı.

Endeks sıralamasında 20'nci sırada yer alan BUÜ'nün Rektörü Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz, sonuç belgesini Bakan Varank'ın elinden aldı.



Açıklamada görüşlerine yer verilen Kılavuz, hedefler, akademik ve idari kadronun uyumu ve doğru yönetimiyle böylesine kıymetli bir başarıya ulaşabilmekten ötürü büyük bir memnuniyet duyduklarını vurguladı.



Görev süresin içinde doğru planlamayla hedeflere ulaşma konusunda çok önemli mesafeler kat ettiklerini belirten Kılavuz, "Bugün de yaptığımız çalışmalar neticesinde Türkiye'nin en iyi Girişimci ve Yenilikçi Üniversiteler Endeksi içinde bir kez daha yer aldığımızı gördük. Mutlu ve gururluyuz. Bizlere bu konuda katkı sunan herkese teşekkür ediyoruz." açıklamasında bulundu.





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