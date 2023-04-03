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Bursa'da radyoloji uzmanı ve eşinin öldüğü trafik kazasına ilişkin davada karar

AA

Bursa'da radyoloji uzmanı ve eşinin öldüğü trafik kazasına ilişkin davada karar

BURSA (AA) - Bursa'nın Kestel ilçesinde 2 kişinin hayatını kaybettiği trafik kazasına ilişkin haklarında dava açılan 2 sanıktan 1'i 8 yıl hapis cezasına çarptırıldı, diğer sanık beraat etti.

Bursa 6. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuksuz sanıklar Sedat Yavuz ve Ali Yılmaz, kazada hayatını kaybedenlerin yakınları ve taraf avukatları katıldı.

Önceki celse verdiği mütalaasını tekrarlayan cumhuriyet savcısı, sanıkların "taksirle öldürme" suçundan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılmalarını ve tutuklanmalarına karar verilmesini istedi.

Sanıklar, önceki beyanlarını tekrarlayarak beraatlerine karar verilmesini talep etti.

Sanık Ali Yılmaz'a "taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma" suçundan 8 yıl hapis cezasına hükmeden mahkeme heyeti, sürücü belgesinin de 2 yıl süreyle geri alınmasına karar verdi. Heyet, Sedat Yavuz'un ise beraatine hükmetti.

- Olay

Bursa'da 2021 yılında meydana gelen kazada, Ümitalan mevkisinde Muhammed Hıdır Dokumacı idaresindeki 16 APD 858 plakalı otomobil, 16 AFK 248 plakalı kamyonetle çarpışmıştı. Kazada, Bursa Şehir Hastanesinde radyoloji uzmanı olarak görev yapan Dilek Şen Dokumacı (38) kaldırıldığı hastaneye yaşamını yitirmiş, eşi Muhammed Hıdır Dokumacı (41), oğlu Talha Dokumacı, görümcesi Nesrin Ceylan, Emine Gaye, Elif ve Muhammed Samet Doğan ise çeşitli hastanelerde tedavi altına alınmıştı. Muhammed Hıdır Dokumacı daha sonra tedavi gördüğü Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ndeki yaşam mücadelesini kaybetmişti.

Olayın ardından kazayı yapan Ali Yılmaz ve aracın sahibi Sedat Yavuz hakkında dava açılmış, Ali Yılmaz'ın sürücü belgesinin kaza öncesi gerçekleştirdiği ihlaller nedeniyle geri alınmış olduğu tespit edilmişti. İstanbul Adli Tıp Kurumu Trafik İhtisas Dairesinden alınan rapora göre sanık Ali Yılmaz'ın asli kusurlu, ölen sürücü Muhammed Hıdır Dokumacı ve Ali Yılmaz'ın idaresindeki aracın sahibi Sedat Yavuz'un tali kusurlu olduğu belirlenmişti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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