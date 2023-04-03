Bursa Büyükşehir Belediyesi, Hatay'da bir konteyner kentin kurulumunu tamamladı

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BURSA (AA) - Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından Hatay'da üç ayrı bölgeye kurulan konteyner kentlerden, 112 konteynerlik Umuda Koşanlar Bursa Uluçınar kentinde yaşam başladı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Hatay'da üstlendiği görevlerden biri de konteyner kentler kurulumu olan Bursa Büyükşehir Belediyesi, üç ayrı bölgede 110 bin metrekare alanda toplam 2000 konteynerlik yaşam alanları oluşturuyor.



Depremzedelerin çadırlardan konteyner kentlere bir an önce geçebilmesi için çalışmalara hız veren büyükşehir belediyesi, depremzedelerin günlük hayatlarını devam ettirebilmeleri amacıyla konteyner kentlerde sağlık ocağı, ibadethane, berber, çocuk oyun alanları, örgün eğitimi devam ettirebilecekleri çok amaçlı çadırlar, yemekhane ve çamaşırhane gibi bölümler de oluşturuyor.

Büyükşehir Belediyesi, sivil toplum kuruluşları ve hayırseverlerin katkılarıyla sağlanan konteynerlerden 112'sinin yer aldığı Umuda Koşanlar Bursa Uluçınar kentinde çalışmaları tamamlandı. Alanda sert zemin uygulamasıyla ilgili son rötuşlar yapılırken, konteynerler, depremzedelerin yerleştirilmesi için AFAD'a teslim edildi.



Çadırlarda kalan depremzedelerin bir an öce daha sağlıklı alanlara geçmesi için acele eden AFAD, Uluçınar kentinde kalacak depremzedeleri SMS ile bilgilendirdi. Bölgeye gelen afetzedeler kayıt işlemini tamamlayarak yeni geçici konutlarına yerleşmeye başladı.

Bu arada belediyenin Çilek Mobilya katkılarıyla oluşturduğu Uludağ Konteyner Kentinde de 500 konteynerin kurulumu tamamlandı. Elektrik bağlantılarının devam ettiği bu alan da sert zemin uygulaması bittikten sonra afetzedelere ev sahipliği yapacak. Büyükşehir belediyesinin 879 konteyner ile Hatay'a kazandırdığı en büyük geçici barınma alanı olan Bursa konteyner kentinde de kurulumlar hızla devam ediyor.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, belediyenin Hatay'da kurduğu konteyner kentleri gezerek yetkililerden bilgi aldı.

Açıklamada ifadelerine yer verilen Aktaş, ilk bölgede artık yaşamın başladığını belirterek, "AFAD depremzedeleri yerleştiriyor. Diğer bölgelerde de kurulumlar devam ediyor. Kimsenin şüphesi olmasın. Bursa Büyükşehir Belediyesi olarak Hatay'da yaşam normale dönene kadar canla başla çalışacağız." değerlendirmesini yaptı.

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