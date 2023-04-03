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Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yılına özel dergi koleksiyonu sergisi

AA

Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yılına özel dergi koleksiyonu sergisi

BURSA (AA) - Türkiye Cumhuriyeti'nin 100'üncü yılı dolayısıyla, Prof. Dr. Mustafa Kara'nın koleksiyonuna ait 100 derginin ilk sayılarından oluşan sergi açıldı.

Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) İlahiyat Fakültesi Tasavvuf Ana Bilim Dalı öğretim üyeliğinden emekli tasavvuf tarihi uzmanı Prof. Dr. Mustafa Kara, Bursa Devlet Güzel Sanatlar Galerisi'ndeki serginin açılışında yaptığı konuşmada, birçok koleksiyona sahip olduğunu söyledi.

Kültür ve Turizm Bakanlığına bağışladığı kitaplarının Bursa Tasavvuf Kültürü ve Edebiyatı Kütüphanesinde sergilendiğini ifade eden Kara, "Şu anda koleksiyonda üç bin dergi var. Hepsi birinci sayıdır. Burada size o üç bin dergiden küçük bir örnek sunmuş oluyorum. Cumhuriyetin 100'üncü yılı dolayısıyla 100 dergiyi sergiliyoruz." dedi.

Kara, koleksiyonda 1923 ile 2023 yılları arasında yayımlanan dergilerin yer aldığını belirterek, "1923 ile 1928 arası Osmanlıca kullanıldığı için burada Osmanlıca dergiler de var. Sergide 1928'den önce yayınlanmış Osmanlıca birinci sayılarımız da var. Onun dışında 2023'e kadar muhtelif konularda dergiler var. Yani karikatür, edebiyat, spor, akademik ve öğrencilerin çıkardığı dergiler var. Bu sergide özel bir şey daha yaptık. Malum Türkiye olarak büyük bir deprem yaşadık. Depremden sonra Mart 2023'te çıkan dergileri de ayrıca topladım. Onları da burada sergiliyoruz. Onlar birinci sayı değil. Dergilerin Mart 2023 sayılarını da ayrıca topladık." diye konuştu.

Türkiye'de 1933 yılında çıkmaya başlayan Varlık Dergisi'nin en yaşlı dergi olduğuna dikkati çeken Kara, şunları kaydetti:

"Şu anda ülkemizde en yaşlı dergi Varlık Dergisi'dir. 1933'te çıkmaya başladı ve halen çıkıyor. Onu da burada ayrıca gösteriyoruz. 1933'ten beri çıkan tek dergi Varlık Dergisi. Onun yanında Vakıflar Dergisi var. O da 1939'dan beri çıkıyor. Bir de Dil Tarih Coğrafya Fakültesi Dergisi var. O da çıkmaya devam ediyor. Yüzlerce, binlerce dergi yayınlandı ama bunların çoğu şu anda çıkmıyor. İşte bu dergiler çıkmaya devam ettiği için onlara da özel bir köşe yaptık."

- 100. yıla özel etkinlikler yapılacak

İl Kültür ve Turizm Müdürü Kamil Özer de 2023'ün Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 100'üncü yılı olduğunu, kurum olarak 100'üncü yıl dolayısıyla birçok etkinlik gerçekleştireceklerini söyledi.

Açılışı yapılan sergiye özellikle "100'de 100" ismini koyduklarını vurgulayan Özer, "Sergide Cumhuriyet'in 100'üncü yılı dolayısıyla 100 derginin birinci sayıları sergileniyor. Kültür ve düşünce dünyası, edebiyat, sanat açısından çok kıymetli olan bir koleksiyonu bugün burada sergiliyoruz. Mustafa Kara hocam Türk düşünce dünyası açısından çok önemli bir şahsiyet. Eserleri, kitapları bakımından Türk düşünce tarihi açısından Türkiye'ye ve özellikle de Bursa'ya çok önemli katkıları olan bir hocamız. Bugünkü sergi açılışı dolayısıyla hem Bursa'ya hem Bakanlığımıza hem düşünce hayatına hem de Türkiye'ye katkılarından dolayı çok kendisine teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Konuşmaların ardından serginin açılış kurdelesi kesildi.

Daha sonra Kara ve Özer ile açılışa katılanlar sergideki dergileri inceledi.

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