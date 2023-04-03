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Bursa'da etkili olan yağışla barajlardaki su seviyesi yükseldi

AA

Bursa'da son yağışlarla birlikte Doğancı Barajı'ndaki su seviyesi yüzde 51'e, Nilüfer Barajı'ndaki seviye ise yüzde 19'a yükselirken Doğancı Barajı'nda 93 santim ve Nilüfer Barajı'nda ise 179 santim artış kaydedildi.

Bursa'da etkili olan yağışla barajlardaki su seviyesi yükseldi

BURSA (AA) - Bursa'da son yağışlarla birlikte Doğancı Barajı'ndaki su seviyesi yüzde 51'e, Nilüfer Barajı'ndaki seviye ise yüzde 19'a yükselirken Doğancı Barajı'nda 93 santim ve Nilüfer Barajı'nda ise 179 santim artış kaydedildi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklama göre, Büyükşehir Belediyesi, iklim değişikliklerine bağlı olarak yaşanan sorunlardan Bursa'nın asgari düzeyde etkilenmesi için BUSKİ marifetiyle gerçekleştirdiği Çınarcık Barajı'nın da mevcut içme suyu sistemine dahil edilmesi başta olmak üzere ihtiyaç duyulan yatırımları sürdürürken son gelen yağışlar yüzleri güldürdü.

Hafta boyunca devam eden yağışlar dolayısıyla Doğancı Barajı’ndaki su seviyesi yüzde 51, Nilüfer Barajı'ndaki su seviyesi ise yüzde 19'a yükselerek mevcut su rezervine önemli katkı sağladı.

Son yağışlarla birlikte Doğancı Barajı'nda 93 ve Nilüfer Barajı'nda ise 179 santimetrelik artış kaydedildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, eldeki veriler ışığında barajlara hiç su girişi olmaması durumunda bile Bursa'nın 122 günlük su rezervinin bulunduğunu vurguladı.

Küresel iklim değişikliğinin neden olduğu aşırı sıcak hava değişimleri ve kuraklık tehlikesinin her an kapıda olduğuna işaret eden Aktaş, vatandaşları içme suyunu tasarruflu kullanmaları ve içme suyu kaynaklarını başka amaçlar için kullanmamaları konusunda uyardı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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