Bursa'da anaokulu öğrencileri Sahipsiz Hayvanlar Doğal Yaşam Merkezi'ni ziyaret etti

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BURSA (AA) - Bursa'da anaokulu öğrencileri, 4 Nisan Dünya Sokak Hayvanları Günü dolayısıyla Osmangazi Belediyesi Sahipsiz Hayvanlar Doğal Yaşam Merkezi'ni ziyaret etti.



Öğretmenlerin gözetiminde merkeze gelen anaokulu öğrencilerine, merkezdeki sahipsiz hayvanlar hakkında bilgi verildi.



Veterinerler ve merkez çalışanlarıyla barınağı gezen öğrenciler, buradaki yavru kedileri sevdi. Köpeklerin olduğu bölümleri de gezen öğrencilere hayvan sevgisinin önemi anlatıldı.



Osmangazi Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürü Ahmet Oğuzalp, AA muhabirine tesisin 114 dönüm üzerine kurulu olduğunu söyledi.



Merkezde yaklaşık 45 personelin görev aldığını vurgulayan Oğuzalp, şunları kaydetti:



"Merkezimizde sahipsiz sokak hayvanlarıyla ilgili çalışmalar yürütüyoruz. Ayrıca kaza sonucu yaralanan hayvanların da tedavileri ve bakımları yapılıyor. Ayrıca 30'a yakın besleme yerlerimiz var. Ekiplerimizce beslemeler yapılıyor. Burada hayvanlara kuru mama veriyoruz. Belediye Başkanımız Mustafa Dündar, merkezimizle yakından ilgilenerek her türlü desteği veriyor. Ameliyathanemiz, yoğun bakım ünitemiz ve röntgen odamızla tam teşekküllü hizmet veriyoruz."



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