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Bursa'da MÜSİAD üyeleri ramazanda "zimem defteri" geleneğini sürdürdü

AA

Bursa'da MÜSİAD üyeleri ramazanda "zimem defteri" geleneğini sürdürdü

BURSA (AA) - MÜSİAD Bursa Şubesi tarafından en önemli dayanışma ve yardımlaşma geleneklerinden biri olan zimem (veresiye) defteri uygulamasıyla ihtiyaç sahiplerinin bakkal ve eczane borçları ödendi.

MÜSİAD Bursa Şubesinden yapılan açıklamaya göre, MÜSİAD Bursa Şubesi Başkan Yardımcısı İbrahim Güney ve yönetim kurulu üyeleri, Osmangazi ilçesi Fatih ve Dumlupınar mahallelerinde tespit edilen bakkallara ve iki eczaneye giderek, borçlarını maddi yetersizlikler nedeniyle ödeyemeyen ihtiyaç sahiplerinin borçlarını kapattı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Güney, yüzyıllarca yaşatılan bu kadim geleneği gelecek nesillere aktarmak hedefiyle çalışmalarına devam ettiklerini aktardı.

Bakkallara borçlarını ödemekte zorluk yaşayan ihtiyaç sahiplerinin borçlarını ödediklerini ve bu yıl zimem defteri geleneğine eczaneleri de dahil ederek vatandaşların biriken ilaç borçlarını karşıladıklarını bildiren Güney, şunları kaydetti:

"Borçlarını ödeyemeyen, darlık içinde olan kardeşlerimizin borçlarının ödenmesi geleneği olarak ifade edilen zimem defteri geleneğini MÜSİAD olarak sürdürüyoruz. Her ramazan ayında MÜSİAD Bursa olarak ihtiyaç sahibi mahallelerde oturan kardeşlerimizin bakkallarda ve eczanelerdeki borçlarını ödüyoruz. Onların bizim ödediğimizden haberi yok. Muhtar sonrasında borçlarının ödendiği haberini iletiyor. Bu şekilde hem insanlarımız incinmiyor hem de yardımseverler de gönül rahatlığıyla yardımlarını yapıyor. Destek veren tüm üyelerimize teşekkür ediyoruz."

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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