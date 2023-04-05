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Bursa ilk çeyrekte 4 milyar dolar dış satımla Türkiye'nin ihracatına katkı sağladı

AA

Bursa ilk çeyrekte 4 milyar dolar dış satımla Türkiye'nin ihracatına katkı sağladı

BURSA (AA) - CEM ŞAN - Özellikle otomotiv ve tekstil alanında önemli üretimin yapıldığı Bursa'dan, Türkiye'nin ilk çeyrekteki ihracatına 3 milyar 989 milyon 231 bin dolarlık katkı sağlandı.

AA muhabirinin, Türkiye İhracatçılar Meclisi verilerinden yaptığı derlemeye göre, Bursa'dan ocak-mart döneminde, yaklaşık 180 ülke, serbest bölge ve özerk bölgeye ihracat gerçekleştirilirken, kentten yapılan dış satım, geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 3,8 artış gösterdi.

Bursa'dan en fazla ihracat, Türkiye'nin en önemli pazarlarından Almanya'ya yapıldı. Bu ülkeye yılın ilk çeyreğinde gerçekleştirilen ihracat, yüzde 5,5'lik artışla 608 milyon 994 bin dolardan 642 milyon 201 bin dolara yükseldi.

İkinci sıradaki Fransa'ya yapılan dış satım ise yüzde 104,7'lik artışla 233 milyon 707 bin dolardan 478 milyon 418 bin dolara çıktı.

Geçen yılın ilk çeyreğinde 297 milyon 569 bin dolarlık ihracatın yapıldığı İspanya'ya da bu yılın aynı döneminde gerçekleştirilen dış satım yüzde 2,2'lik artışla 304 milyon 44 bin dolar olarak kayıtlara geçti.

Almanya, Fransa ve İspanya'ya yapılan 1 milyar 424 milyon 663 bin dolarlık ihracat, şehrin toplam dış satımının yüzde 35,7'sini oluşturdu.

- Otomotiv sektörü 1,7 milyar dolarlık ihracata imza attı

OYAK Renault, TOFAŞ, Bosch ve Karsan gibi dev firmaların faaliyet gösterdiği Bursa'da otomotiv endüstrisinin ocak-mart dönemindeki ihracatı, 1 milyar 728 milyon 398 bin dolar oldu. Geçen yılın aynı döneminde 1 milyar 442 milyon 818 bin dolarlık dış satımın gerçekleştirildiği kentin otomotiv ihracatı, yüzde 19,8 arttı.

Kentin ihracatında ikinci sırada yer alan hazır giyim ve konfeksiyon sektörünün ilk çeyrekte gerçekleştirdiği dış satım ise yüzde 8,7'lik düşüşle 471 milyon 177 bin dolardan 430 milyon 239 bin dolara geriledi.

Listenin üçüncü sırasındaki makine ve aksamları sektörünün ilk çeyrekteki ihracatında, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 15,3'lük artış yaşandı. Geçen yılın ocak-mart döneminde 300 milyon 666 bin dolar olan çelik sektörü dış satımı, bu yılın aynı döneminde 346 milyon 745 bin dolara çıktı.

Bursa'nın ilk çeyrekteki ihracatına, tekstil ve ham maddeleri sektörü 333 milyon 913 bin, çelik sektörü 211 milyon 797 bin, mobilya, kağıt ve orman ürünleri 204 milyon 980 bin, kimyevi maddeler ve mamulleri 174 milyon 963 bin, demir ve demir dışı metaller sektörü 164 milyon 157 bin, iklimlendirme sanayi sektörü ise 124 milyon 287 bin dolar katkıda bulundu.

Kentin geri kalan çimento, deri ve deri mamulleri, diğer sanayi ürünleri, elektrik ve elektronik, gemi yat ve hizmetleri, halı, yaş meyve ve sebze sektörleri başta olmak üzere 17 sektördeki toplam ihracatı ise 269 milyon 747 bin dolar oldu.

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