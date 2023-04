Elektrikli araç sektörü kasımda Bursa'da buluşacak

BURSA (AA) - "Elektrikli Araçlar, Şarj Teknolojileri, Ekipman ve Donanımları Fuarı" Go Green Türkiye 2023, 16-18 Kasım'da TÜYAP Bursa Uluslararası Fuar ve Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilecek.



Tarsus Fuarcılık ve No On Fuarcılık tarafından organize edilen Go Green Türkiye 2023'te, 120 katılımcı marka, 8 bin metrekare sergileme alanında elektrikli araç dünyasının inovatif ürünlerini ve yeni teknolojilerini vitrine çıkaracak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Tarsus Fuarcılık Genel Müdürü Zekeriya Aytemur, kasım ayında No On Fuarcılık ile Bursa'da ilkini gerçekleştirecekleri Go Green Türkiye 2023'ü sürdürülebilir yaşam ve çevre için sıfır emisyon hedefiyle düzenlediklerini bildirdi.

Türkiye’de elektrikli araç sektörünün gelişmesi ve sektör paydaşlarını bir araya getirmek misyonuyla yola çıktıklarını aktaran Aytemur, "Elektrikli araç dünyasının tüm paydaşlarının yer alacağı bu fuarı ziyaret eden profesyoneller, sektöre dair aradıkları her şeyi bir arada bulabilecek." ifadelerini kullandı.

Aytemur, işini büyütmek, doğru hedef kitleyle buluşmak, yeni olgunlaşan bu pazarda başlangıçtan itibaren güçlü bir konum elde etmek ve markasını yeni ve heyecan verici bir sektörle aynı anda anılır hale getirmek isteyen firmaların, Go Green Türkiye'de yerini almaya başladığını sözlerine ekledi.

Elektrikli araç sektörünün başkenti Bursa'nın üç gün boyunca ev sahipliği yapacağı Go Green Türkiye 2023'te, otomobil, motosiklet, bisiklet, scooter, otobüs, minibüs, lokomotif, yat motorları, golf arabaları ve iş makineleri gibi birbirinden farklı elektrikli araç modelleri, şarj donanım ve yazılımları, şarj istasyonları, akıllı ve hızlı şarj çözümleri, pil ve pil teknolojisi yönetim sistemleri, akıllı şebeke çözümleri, sertifikasyon, test ve ölçüm hizmetleriyle satış sonrası bakım ve onarım hizmetleri gibi sektöre dair her şey bir arada sergilenecek.

