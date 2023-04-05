BTÜ'lü akademisyen, sıvılaşmayı ortadan kaldıracak zemin iyileştirme malzemesi geliştirdi

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BURSA (AA) - Bursa Teknik Üniversitesi (BTÜ) İnşaat Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Eyübhan Avcı tarafından, inşaat zeminlerinde sıvılaşma potansiyelinin ortadan kaldırılmasında kullanılacak zemin iyileştirme malzemesinin geliştirilmesi sağlandı.

BTÜ'den yapılan açıklamaya göre, Avcı, deprem riskine karşı binaların ve zeminin daha güçlü olmasını sağlayacak bor kökenli bir enjeksiyon malzemesi geliştirdi.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Avcı, ürünün avantajının mevcut yapıların zemininde kullanılabilmesi olduğunu belirtti.

Zemin yapısının deprem anındaki önemine dikkati çeken Avcı, BTÜ'nün tescil edilmiş ilk patenti olan ürünün TÜBİTAK 1001 Deprem Araştırmaları Projesi kapsamında da desteklendiğini aktardı.

Ürünün 2023 yılı Eylül ayı itibari ile hayata geçirilmesinin hedeflendiğini belirten Avcı, şunları belirtti:



"Geliştirilen bu malzeme aynı zamanda heyelanların önlenmesinde, şev stabilitesinde, iksa sistemlerinde, tünellerde ve barajlarda kullanılabilecektir. Ürünün en önemli avantajları arasında yerli ve milli olması, çevre dostu, ekonomik ve etkili olması yer almaktadır. Geliştirilen bu ürün ile zeminler depreme daha dirençli hale getirilecektir."

Elde edilen ürünün maliyetinin diğer ürünlere göre çok daha uygun olduğunu dile getiren Avcı, yerli ve milli bir proje olan bor katkılı çıktının zemin iyileştirilmesi sürecinde hesaplı kullanılabileceğinin de altını çizdi.

15 yıllık bir çalışmanın ürünü olan bu proje ile sıvılaşma potansiyeline sahip zemine oturan binalar yıkılmadan zeminlerin iyileştirilebileceği öğrenildi.

Projede Gazi Üniversitesi Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Murat Mollamahmutoğlu'nun da yer aldığı belirtildi.





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