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Bursa'da kaçak yapılan villa yıkıldı

AA

Bursa'da kaçak yapılan villa yıkıldı

BURSA (AA) - Bursa'da sit alanına kaçak yollarla yapılan bir villanın yıkımı gerçekleştirildi.

Osmangazi Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, belediye ekipleri imara uygun olmayan kaçak yapıları tespit ederek yıkılıyor.

Demirkapı Mahallesi Uludağ Yolu Caddesi'nde kaçak villa yapıldığı ihbarını alan Osmangazi Belediyesi ekipleri harekete geçti.

Sit alanına kaçak olarak yapıldığı tespit edilen villa, ekiplerin müdahalesiyle yıkıldı. Belediye yetkilileri, vatandaşları ruhsatsız ve kaçak yapılaşmaya yönelmemeleri konusunda uyarırken, kaçağa asla izin vermeyeceklerini vurguladı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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