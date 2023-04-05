Bursa'da "5 Nisan Avukatlar Günü" dolayısıyla tören yapıldı

BURSA (AA) - Bursa Baro Başkanlığı "5 Nisan Avukatlar Günü" dolayısıyla tören düzenledi.

Bursa Adliyesinin bahçesindeki Atatürk Anıtı'na çelenk konulmasıyla başlayan tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla sürdü.

Törende konuşan Bursa Baro Başkanı Metin Öztosun, 5 Nisan Avukatlar Günü'nde deprem felaketinde hayatını kaybeden insanları ve 121 meslektaşlarının acısını yüreklerinde hissettiklerini ifade etti.

Öztosun, konuşmasının devamında şunları kaydetti:

"Hayatlarını ve yakınlarını kaybeden evleri, ofisleri yıkılan meslektaşlarımızı bir an bile unutmadan, enkaz altından çıkarılan avukatlık cübbelerini yeniden giyebilecekleri, adalet mücadelesini kaldığı yerden sürdürebilecekleri bir ortamın sağlanabilmesi için bizler canla başla çalışmaya devam ediyoruz. Mesleğimizin, mevcut sorunların üzerine deprem felaketinin yarattığı çok ağır ve yeni sorunlar eklenmiş durumdadır. Yaşanan afet sonrası depremden ağır şekilde etkilenen illerimizde avukatlık faaliyetini fiilen sürdürmek şimdi çok daha zor bir hale gelmiştir. Deprem bölgesindeki barolarımıza kayıtlı 17 bin 964 avukat ve 3 bin 762 stajyer avukat meslektaşımız, depremin sonuçlarından doğrudan etkilenmiş,10 bine yakın meslektaşımızın ev ve ofislerinde ağır hasar meydana gelmiştir."

Avukatların hak arama özgürlüğünün, savunma hakkının ve hukuk devletinin en temel güvencesi olduğunu vurgulayan Öztosun, bağımsız savunmanın, halkın savunma hakkının ve adil yargılanma hakkının güvencesi olduğunu sözlerine ekledi.

Törene avukatlar, savcılar, hakimler ve adliye çalışanları katıldı.

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