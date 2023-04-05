Bursa'da adliyede bir davanın tarafları arasındaki kavgada 1 kişi yaralandı

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BURSA (AA) - Bursa'da adliyede, bir davanın tarafları arasında çıkan kavgada 1 kişi bıçakla yaralandı.

Bursa Adliyesi'ne, 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen "yaralama" davası dolayısıyla gelen taraflar arasında tartışma çıktı.



Kavgaya dönüşüp adliye içerisinde ve bahçenin farklı noktalarda süren kavgada 1 kişi bıçakla yaralandı.

Polisin müdahalesiyle yatıştırılan kavgaya karışan 7 şüpheliyi gözaltına aldı.

Bıçakla yaralanan kişi ise Çekirge Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

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